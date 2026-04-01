Бахрушинский музей и Ярославская область будут развивать проекты для детей

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Бахрушинский музей и Ярославская область будут вместе развивать детские образовательные проекты, сообщила генеральный директор музея Кристина Трубинова.
Она подписала соглашение о стратегическом культурном сотрудничестве с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым.
"Это партнёрство имеет для Бахрушинского особое значение, ведь Ярославль является родиной русского профессионального театра. В прошлом году к 275-летию Театра им. Федора Волкова мы открыли здесь наш Новый музей театра", - написала Трубинова в своем Telegram-канале.
По ее словам, музей театра быстро стал важной культурной точкой города: только за первые два месяца его посетили около 65 тысяч человек — это более 10% населения Ярославля.
Трубинова отметила, что ключевым пунктом партнерства станет запуск специализированных программ для детей, в том числе творческих курсов, мастер-классов и арт-медитаций. С помощью авторских программ, разработанных специалистами Бахрушинского, самых юных посетителей будут знакомить с миром театрального искусства. Отдельное внимание в этих программах уделят работе с семьями участников СВО.
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Губернатор Ярославской области Михаил Евраев
Следующим треком станет методическая поддержка проектов театра в регионе, в частности Нового музея театра. Бахрушинский разработает и передаст коллегам практические рекомендации по организации образовательных форматов и экскурсионных программ, а также по работе с посетителями, отметила директор.
"Новое соглашение позволит усилить нашу деятельность и вывести её на новый уровень. Планируем развивать просветительские проекты, ориентированные прежде всего на молодёжь, поддерживать музейные пространства и расширять культурную инфраструктуру вокруг театров региона. Безусловно, продолжим и уже стартовавшие ранее программы", - заключила Трубинова.
