Бахрушинский музей и Ярославская область будут развивать проекты для детей

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Бахрушинский музей и Ярославская область будут вместе развивать детские образовательные проекты, сообщила генеральный директор музея Кристина Трубинова.

Она подписала соглашение о стратегическом культурном сотрудничестве с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым.

« "Это партнёрство имеет для Бахрушинского особое значение, ведь Ярославль является родиной русского профессионального театра. В прошлом году к 275-летию Театра им. Федора Волкова мы открыли здесь наш Новый музей театра", - написала Трубинова в своем Telegram-канале.

По ее словам, музей театра быстро стал важной культурной точкой города: только за первые два месяца его посетили около 65 тысяч человек — это более 10% населения Ярославля.

Трубинова отметила, что ключевым пунктом партнерства станет запуск специализированных программ для детей, в том числе творческих курсов, мастер-классов и арт-медитаций. С помощью авторских программ, разработанных специалистами Бахрушинского, самых юных посетителей будут знакомить с миром театрального искусства. Отдельное внимание в этих программах уделят работе с семьями участников СВО.

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Губернатор Ярославской области Михаил Евраев

Следующим треком станет методическая поддержка проектов театра в регионе, в частности Нового музея театра. Бахрушинский разработает и передаст коллегам практические рекомендации по организации образовательных форматов и экскурсионных программ, а также по работе с посетителями, отметила директор.