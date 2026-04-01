Израиль за сутки атаковал 32 населенных пункта на юге Ливана - РИА Новости, 01.04.2026
09:29 01.04.2026 (обновлено: 11:04 01.04.2026)
Израиль за сутки атаковал 32 населенных пункта на юге Ливана
Израиль за сутки атаковал 32 населенных пункта на юге Ливана - РИА Новости, 01.04.2026
Израиль за сутки атаковал 32 населенных пункта на юге Ливана
Израильская боевая авиация во вторник атаковала 32 населенных пункта на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник. РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T09:29:00+03:00
2026-04-01T11:04:00+03:00
в мире, ливан, израиль, бейрут, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ливан, Израиль, Бейрут, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
Израиль за сутки атаковал 32 населенных пункта на юге Ливана

Израильская авиация за сутки атаковала 32 населенных пункта на юге Ливана

© РИА НовостиПоследствия ночного обстрела в Бейруте, Ливан
Последствия ночного обстрела в Бейруте, Ливан - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© РИА Новости
Последствия ночного обстрела в Бейруте, Ливан
БЕЙРУТ, 1 апр - РИА Новости. Израильская боевая авиация во вторник атаковала 32 населенных пункта на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
"За минувшие сутки ударам вражеской авиации подверглись 32 населенных пункта на юге Ливана", - сказал источник.
Временные силы ООН в Ливане - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
На юге Ливана атаковали патруль миротворцев ООН, есть раненые
30 марта, 14:41
По словам собеседника агентства, также трижды был атакован южный пригород Бейрута и три поселения на востоке страны.
Кроме того, четырнадцать раз Израиль применил ударные беспилотники в разных районах Ливана, добавил он.
Эскалация между Израилем и "Хезболлах" началась в ночь на 2 марта 2026 года, когда ливанское движение возобновило ракетные атаки по израильской территории на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану, включая южные районы страны, долину Бекаа и пригороды Бейрута. 16 марта израильская армия официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана.
Момент удара израильской ракеты рядом с журналистами RT - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Россия требует расследовать удар по журналистам RT в Ливане, заявил Небензя
31 марта, 19:09
 
В миреЛиванИзраильБейрутХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
