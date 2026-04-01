На Кубе заявили о работе над возобновлением прямого авиасообщения с Россией

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр - РИА Новости. Россия и Куба ведут работу по скорейшему возобновлению прямого авиасообщения между странами, заявил РИА Новости вице-премьер Кубы Оскар Перес-Олива Фрага.
«
"Мы работаем над этим. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы как можно скорее возобновить прямые рейсы между Россией и Гаваной", - сказал Перес-Олива Фрага после заседания российско-кубинской межправительственной комиссии, которое прошло в Санкт-Петербурге.
Программа полетов российских авиакомпаний на Кубу была скорректирована из-за сложностей с заправкой самолетов на острове. Минэкономразвития России в связи с этой ситуацией рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров на остров, а туристам - воздержаться от поездок туда.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.