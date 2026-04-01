Пашинян заявил о недопустимости продолжения карабахского движения

ЕРЕВАН, 1 апр - РИА Новости. Армянский премьер-министр Никол Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что движение за воссоединение Карабаха с Арменией не должно продолжаться.

По его словам, это означает, что стороны обоюдно признают, что "независимая Армения на 100% идентична советской Армении, и независимый Азербайджан на 100% идентичен советскому Азербайджану".