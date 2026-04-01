Пашинян заявил о недопустимости продолжения карабахского движения
18:49 01.04.2026
Пашинян заявил о недопустимости продолжения карабахского движения
Пашинян заявил о недопустимости продолжения карабахского движения
Армянский премьер-министр Никол Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что движение за воссоединение Карабаха с Арменией не должно... РИА Новости, 01.04.2026
Пашинян заявил о недопустимости продолжения карабахского движения

Пашинян: движение за воссоединение с Карабахом не должно продолжаться

ЕРЕВАН, 1 апр - РИА Новости. Армянский премьер-министр Никол Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что движение за воссоединение Карабаха с Арменией не должно продолжаться.
"Что касается вопросов, связанных с Карабахом, я уже очень прозрачно и публично заявил в Республике Армения, что мы не должны продолжать карабахское движение, потому что уже установлен мир между Арменией и Азербайджаном. И Армения, и Азербайджан признали территориальную целостность, политическую независимость, суверенитет друг друга на основе Алма-Атинской декларации 1991 года", - заявил Пашинян.
По его словам, это означает, что стороны обоюдно признают, что "независимая Армения на 100% идентична советской Армении, и независимый Азербайджан на 100% идентичен советскому Азербайджану".
После распада Советского Союза и вооруженного конфликта с Азербайджаном в 1992-1994 годах Карабах много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в регионе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Карабаха и еще ряд территорий. В регионе разместились российские миротворцы.
Девятнадцатого сентября 2023 года Баку начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась менее суток. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.
ОДКБ не могла вмешиваться в ситуацию в Карабахе, заявил Путин
1 апреля, 17:54
 
