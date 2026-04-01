Аэропорт Кувейта подвергся атаке беспилотников

КАИР, 1 апр - РИА Новости. Международный аэропорт Кувейта подвергся атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов, в результате ударов были повреждены топливные цистерны, говорится в заявлении Генерального управления гражданской авиации Кувейта.

« "Ударам подверглись топливные резервуары в Международном аэропорту Кувейта , принадлежащие Кувейтской компании по заправке воздушных судов (KAFCO), что привело к возникновению крупного пожара на объекте", - сообщается в заявлении.

Также в заявлении говорится, что аварийно-спасательные службы немедленно приступили к ликвидации последствий инцидента. Согласно предварительным данным, ущерб носит исключительно материальный характер, пострадавших нет.

Ранее МВД Кувейта сообщило, что за сутки было зафиксировано более 10 случаев падения обломков БПЛА, сбитых системами ПВО.