Аэропорт Кувейта подвергся атаке беспилотников
Аэропорт Кувейта подвергся атаке беспилотников - РИА Новости, 01.04.2026
Аэропорт Кувейта подвергся атаке беспилотников
Международный аэропорт Кувейта подвергся атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов, в результате ударов были повреждены топливные цистерны,... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T11:54:00+03:00
2026-04-01T11:54:00+03:00
2026-04-01T11:54:00+03:00
кувейт
сша
иран
в мире, кувейт, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Кувейт, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Аэропорт Кувейта подвергся атаке беспилотников
В аэропорту Кувейта беспилотник повредил топливные цистерны
КАИР, 1 апр - РИА Новости. Международный аэропорт Кувейта подвергся атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов, в результате ударов были повреждены топливные цистерны, говорится в заявлении Генерального управления гражданской авиации Кувейта.
«
"Ударам подверглись топливные резервуары в Международном аэропорту Кувейта
, принадлежащие Кувейтской компании по заправке воздушных судов (KAFCO), что привело к возникновению крупного пожара на объекте", - сообщается в заявлении.
Также в заявлении говорится, что аварийно-спасательные службы немедленно приступили к ликвидации последствий инцидента. Согласно предварительным данным, ущерб носит исключительно материальный характер, пострадавших нет.
Ранее МВД Кувейта сообщило, что за сутки было зафиксировано более 10 случаев падения обломков БПЛА, сбитых системами ПВО.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.