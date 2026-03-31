Житель Махачкалы рассказал о последствиях наводнения - РИА Новости, 31.03.2026
08:11 31.03.2026
Житель Махачкалы рассказал о последствиях наводнения
Житель Махачкалы рассказал о последствиях наводнения
Житель Махачкалы Руслам Абдуразаков, жилье которого повреждено от затопления, поделился с РИА Новости, что уже третий день живет без света и связи, в его... РИА Новости, 31.03.2026
Житель Махачкалы рассказал о последствиях наводнения

© Фото : Джамбулат Салавов/Telegram
Подтопленная улица в Махачкале
МАХАЧКАЛА, 31 мар – РИА Новости. Житель Махачкалы Руслам Абдуразаков, жилье которого повреждено от затопления, поделился с РИА Новости, что уже третий день живет без света и связи, в его частном доме на улице Урахинская до сих пор стоит вода.
"Ничего вроде не предвещало беды, вдруг резко пошел дождь, река пошла по улице, зашла в дома. Холодильник плавал – не знаю, он будет работать или нет, кровати взбухли. Третий день мы не можем отсюда воду выкачать, потому что на улице река течет. Света нет третий день, потому что подстанцию затопило. Света нет, и (мобильной) связи, соответственно, нет", - рассказал мужчина.
В своем доме Абдуразаков оборудовал небольшой спортзал, который также затопило – инвентарь поврежден. Семья купила генератор и своими силами откачивает воду с помощью насоса. Соседи приходят на помощь друг к другу.
В Дагестане в выходные из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В понедельник в пяти городах и трех районах республики был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
Дожди с сильным ветром начались в Дагестане вечером 27 марта. В некоторых районах выпало более 50 миллиметров осадков.

В Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Из-за ливней пострадали и другие города и села, в том числе Дербент и Дагестанские Огни.

Из затопленных домов эвакуировали боле 3,3 тысячи человек, в том числе свыше тысячи детей.

Особенно сильно стихия ударила по Махачкале: там вышли из берегов реки Черкес-Озень и Тарнаирка.

Мощные потоки воды прокатились по городским улицам, пострадали частные дома, затопило более сотни автомобилей.

Из-за подтоплений начались перебои в работе систем водо- и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики.

Спасатели работают в круглосуточном режиме. Они откачивают воду из затопленных зданий, расчищают русла рек, убирают мусор и упавшие деревья.

Глава республики Сергей Меликов поручил оказать муниципалитетам финансовую помощь для ликвидации последствий.

Власти Дагестана обещают помочь всем, кто оказался в беде, и сделать все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть людям привычную жизнь.

