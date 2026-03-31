Житель Махачкалы рассказал о последствиях наводнения

МАХАЧКАЛА, 31 мар – РИА Новости. Житель Махачкалы Руслам Абдуразаков, жилье которого повреждено от затопления, поделился с РИА Новости, что уже третий день живет без света и связи, в его частном доме на улице Урахинская до сих пор стоит вода.

"Ничего вроде не предвещало беды, вдруг резко пошел дождь, река пошла по улице, зашла в дома. Холодильник плавал – не знаю, он будет работать или нет, кровати взбухли. Третий день мы не можем отсюда воду выкачать, потому что на улице река течет. Света нет третий день, потому что подстанцию затопило. Света нет, и (мобильной) связи, соответственно, нет", - рассказал мужчина.