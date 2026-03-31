Переговоры Украины и США запланированы на среду, заявил Зеленский

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что двусторонние переговоры Украины и США в видеоформате при участии генсека НАТО Марка Рютте запланированы на среду.
"Завтра (1 апреля - ред.) в видеоформате планировался разговор с американской стороной, я подключусь", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции во вторник. Запись его заявления опубликовало украинское информационное агентство УНИАН в своем Telegram-канале.
Зеленский сообщил, что говорил об этом сегодня ночью с генсеком НАТО Марком Рютте. "Мы договорились, что он (Рютте – ред.), я, (спецпосланник президента США Стив -ред.) Уиткофф, (зять американского лидера Джаред - ред.) Кушнер, (внесенный РФ в список террористов и экстремистов американский сенатор -ред.) Линдси Грэм и еще кое-то обговорим, где мы находимся и как близко мы к трехсторонним договоренностям, хотя бы к трехсторонней встрече", - добавил он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. Позднее он отмечал, что Россия ожидает нового раунда переговоров, но место и время по понятным причинам пока не определены.
С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.