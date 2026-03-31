В Анапе задержали мужчину, планировавшего теракт на подстанции

СОЧИ, 31 мар - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали жителя Анапы, планировавшего теракт на трансформаторной подстанции, критически важной для региона, фигурант арестован, сообщили РИА Новости в ведомстве.

"УФСБ России по Краснодарскому краю задержан гражданин РФ 2005 года рождения, который планировал совершение теракта на объекте критически важной инфраструктуры региона. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали агентству в региональном управлении.

Фигурант приобрёл зажигательную смесь в достаточном количестве для совершения теракта и хранил её дома.

Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю продолжают следственные действия, чтобы установить иные эпизоды, в которых мог участвовать обвиняемый.