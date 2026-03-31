Рейтинг@Mail.ru
В Анапе задержали мужчину, планировавшего теракт на подстанции - РИА Новости, 31.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 31.03.2026 (обновлено: 18:33 31.03.2026)
https://ria.ru/20260331/zaderzhanie-2084051171.html
В Анапе задержали мужчину, планировавшего теракт на подстанции
В Анапе задержали мужчину, планировавшего теракт на подстанции - РИА Новости, 31.03.2026
В Анапе задержали мужчину, планировавшего теракт на подстанции
Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали жителя Анапы, планировавшего теракт на трансформаторной подстанции, критически важной для региона,... РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T16:49:00+03:00
2026-03-31T18:33:00+03:00
происшествия
россия
краснодарский край
анапа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1f/2084090103_167:0:2170:1127_1920x0_80_0_0_95ea6fbe813ae320bac3f4f768cf1d8e.jpg
https://ria.ru/20260325/terakt-2082784676.html
https://ria.ru/20260325/arest-2082786177.html
россия
краснодарский край
анапа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1f/2084090103_430:0:1957:1145_1920x0_80_0_0_b3ad8225f7f33ee19a02febd6aaa1af9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, краснодарский край, анапа
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Анапа
В Анапе задержали мужчину, планировавшего теракт на подстанции

ФСБ Кубани задержала жителя Анапы, планировавшего теракт на важной подстанции

© УФСБ России по Краснодарскому краюСотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали жителя Анапы, планировавшего теракт на трансформаторной подстанции
Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали жителя Анапы, планировавшего теракт на трансформаторной подстанции - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© УФСБ России по Краснодарскому краю
Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали жителя Анапы, планировавшего теракт на трансформаторной подстанции
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СОЧИ, 31 мар - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали жителя Анапы, планировавшего теракт на трансформаторной подстанции, критически важной для региона, фигурант арестован, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по части 1 статьи 30 - пункту "в" части 2 статьи 205 УК России ("Приготовление к совершению террористического акта").
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб в Новороссийске
25 марта, 11:05
«
"УФСБ России по Краснодарскому краю задержан гражданин РФ 2005 года рождения, который планировал совершение теракта на объекте критически важной инфраструктуры региона. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали агентству в региональном управлении.
Как уточнили в ведомстве, задержанный - сторонник проукраинской террористической организации и через мессенджер Telegram связался с куратором с украинской стороны. По указанию куратора анапчанин запланировал поджог подстанции за денежное вознаграждение.
Фигурант приобрёл зажигательную смесь в достаточном количестве для совершения теракта и хранил её дома.
Подчеркивается, что подстанция питает военные объекты, санатории и частные дома Анапы и её повреждение могло бы вывести подстанцию из строя на длительное время.
Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю продолжают следственные действия, чтобы установить иные эпизоды, в которых мог участвовать обвиняемый.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Исполнителя, пытавшегося совершить теракт в Новороссийске, арестовали
25 марта, 11:14
 
ПроисшествияРоссияКраснодарский крайАнапа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала