В Анапе задержали мужчину, планировавшего теракт на подстанции
Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали жителя Анапы, планировавшего теракт на трансформаторной подстанции, критически важной для региона,... РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T18:33:00+03:00
ФСБ Кубани задержала жителя Анапы, планировавшего теракт на важной подстанции
СОЧИ, 31 мар - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали жителя Анапы, планировавшего теракт на трансформаторной подстанции, критически важной для региона, фигурант арестован, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Следственный отдел УФСБ России
по Краснодарскому краю
возбудил уголовное дело по части 1 статьи 30 - пункту "в" части 2 статьи 205 УК России ("Приготовление к совершению террористического акта").
"УФСБ России по Краснодарскому краю задержан гражданин РФ 2005 года рождения, который планировал совершение теракта на объекте критически важной инфраструктуры региона. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали агентству в региональном управлении.
Как уточнили в ведомстве, задержанный - сторонник проукраинской террористической организации и через мессенджер Telegram
связался с куратором с украинской стороны. По указанию куратора анапчанин запланировал поджог подстанции за денежное вознаграждение.
Фигурант приобрёл зажигательную смесь в достаточном количестве для совершения теракта и хранил её дома.
Подчеркивается, что подстанция питает военные объекты, санатории и частные дома Анапы
и её повреждение могло бы вывести подстанцию из строя на длительное время.
Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю продолжают следственные действия, чтобы установить иные эпизоды, в которых мог участвовать обвиняемый.