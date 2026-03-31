Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:41 31.03.2026
https://ria.ru/20260331/voyska-2083883139.html
Глава МИД Ирана заявил, что Саудовской Аравии нужно выдворить войска США
в мире
иран
сша
саудовская аравия
аббас аракчи
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411946_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_221ae4f9a486bd14729b2f4b4349de6b.jpg
https://ria.ru/20260331/iran-2083882999.html
https://ria.ru/20260330/iran-2083873302.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411946_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_367b536f6e325a62df596b624a7103d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Аракчи: Саудовской Аравии давно пора выдворить войска США

© AP Photo / Julio CortezФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что исламская республика считает Саудовскую Аравию братской страной, и выразил мнение, что королевству давно пора выдворить размещенные там американские войска, которые "не могут обеспечить безопасность".
"Иран уважает Королевство Саудовская Аравия и считает его братской страной. Наши операции направлены против вражеских агрессоров, которые не уважают ни арабов, ни иранцев и не могут обеспечить никакой безопасности. Просто посмотрите, что мы сделали с их воздушным командным пунктом. Давно пора выдворить американские силы", - написал министр на своей странице в соцсети X, прикрепив фото уничтоженного самолета США E-3 Sentry.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
В Иране пообещали ответить на удары США по энергетике
Вчера, 00:39
В воскресенье пресс-служба Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) Ирана сообщила, что воздушно-космические силы КСИР ударом по американской авиабазе "Принц Султан" в Саудовской Аравии уничтожили самолет E-3 США, известный как "Летающий радар", с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Иран заявил об уничтожении американских БПЛА MQ-9 над Исфаханом
30 марта, 23:17
 
В миреИранСШАСаудовская АравияАббас АракчиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала