Глава МИД Ирана заявил, что Саудовской Аравии нужно выдворить войска США

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что исламская республика считает Саудовскую Аравию братской страной, и выразил мнение, что королевству давно пора выдворить размещенные там американские войска, которые "не могут обеспечить безопасность".