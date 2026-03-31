Пленный ВСУ обвинил украинские власти в гибели людей

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Украинский военнослужащий Александр Целуйко, сдавшийся в плен бойцам российской группировки войск "Центр", обвинил в конфликте и гибели людей украинские власти.

"Я считаю, что виновато высшее руководство. Нужно более дипломатическим путём проводить, чем кровопролитием, чтобы не стреляли хотя бы люди. Нет ведь за что воевать. Просто гибнут люди", - сказал Целуйко.

Пленный рассказал, что был насильно мобилизован. Его, шедшего в магазин, скрутили и затолкали в гражданский автомобиль сотрудники украинского военкомата, также одетые в гражданское.

На фронте будущему пленному рассказывали, что на позиции стрелять не придётся, а его отряд будет "больше наблюдать". Кроме того, командование призывало их "хотя бы попробовать", и "делать, что хотите", если не понравится. Закончилось пребывание боевиков на позиции тем, что их "кинули и не забрали", рассказал Целуйко.