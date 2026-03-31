Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:14 31.03.2026 (обновлено: 11:13 31.03.2026)
Пленный ВСУ обвинил украинские власти в гибели людей
2026-03-31T09:14:00+03:00
2026-03-31T11:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1f/2083956945_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8566f55af9eb650dd36d05cf9cac67c8.jpg
https://ria.ru/20260330/zelenskiy-2083873115.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Украинский пленный о насильственной мобилизации сотрудников ТЦК
Пленный военнослужащий ВСУ Александр Целуйко рассказал, как сотрудники ТЦК насильно мобилизовали его, скрывшись в обычном гражданском автомобиле. По его словам, он вышел из дома за продуктами. Но прямо перед магазином его скрутили.
2026-03-31T09:14
true
PT1M25S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1f/2083956945_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_63b6f3107b0d65803ae722ea9c7d0bdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пленный Целуйко: в конфликте и гибели людей виноваты власти Украины

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Украинский военнослужащий Александр Целуйко, сдавшийся в плен бойцам российской группировки войск "Центр", обвинил в конфликте и гибели людей украинские власти.
"Я считаю, что виновато высшее руководство. Нужно более дипломатическим путём проводить, чем кровопролитием, чтобы не стреляли хотя бы люди. Нет ведь за что воевать. Просто гибнут люди", - сказал Целуйко.
Пленный рассказал, что был насильно мобилизован. Его, шедшего в магазин, скрутили и затолкали в гражданский автомобиль сотрудники украинского военкомата, также одетые в гражданское.
На фронте будущему пленному рассказывали, что на позиции стрелять не придётся, а его отряд будет "больше наблюдать". Кроме того, командование призывало их "хотя бы попробовать", и "делать, что хотите", если не понравится. Закончилось пребывание боевиков на позиции тем, что их "кинули и не забрали", рассказал Целуйко.
Украинец сдался в плен российским штурмовикам, как только ему представилась такая возможность.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала