В Вашингтоне появился золотой унитаз в знак протеста против Трампа

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Золотой унитаз на мраморном пьедестале установили на Национальной аллее в Вашингтоне, это очередной арт-объект, который представители искусства создали в знак протеста против президента США Дональда Трампа, сообщает во вторник газета Washington Post

"Этот унитаз, покрытый золотой краской из баллончика и установленный на пьедестал из фальшивого мрамора, направлен против президента Дональда Трампа и его администрации. Таблички с каждой стороны конструкции гласят: "Трон, достойный короля", - говорится в материале.

Инсталляция появилась там в понедельник, после того как в субботу по всей стране прошла массовая акция протеста "Нет королям".

Рядом с унитазом на держателе висит рулон туалетной бумаги, на котором напечатаны слова "Тайное рукопожатие" (Secret handshake). Это название группы художников, которые за последние 16 месяцев уже более десяти раз выставляли какие-то статуи или другие арт-объекты на Национальной аллее, критикуя Трампа и его сторонников, пишет газета.