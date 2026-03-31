В Вашингтоне появился золотой унитаз в знак протеста против Трампа
2026-03-31T11:04:00+03:00
В Вашингтоне появился золотой унитаз в знак протеста против Трампа
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости.
Золотой унитаз на мраморном пьедестале установили на Национальной аллее в Вашингтоне, это очередной арт-объект, который представители искусства создали в знак протеста против президента США Дональда Трампа, сообщает во вторник газета Washington Post
"Этот унитаз, покрытый золотой краской из баллончика и установленный на пьедестал из фальшивого мрамора, направлен против президента Дональда Трампа
и его администрации. Таблички с каждой стороны конструкции гласят: "Трон, достойный короля", - говорится в материале.
Инсталляция появилась там в понедельник, после того как в субботу по всей стране прошла массовая акция протеста "Нет королям".
Рядом с унитазом на держателе висит рулон туалетной бумаги, на котором напечатаны слова "Тайное рукопожатие" (Secret handshake). Это название группы художников, которые за последние 16 месяцев уже более десяти раз выставляли какие-то статуи или другие арт-объекты на Национальной аллее, критикуя Трампа и его сторонников, пишет газета.
Участники группы скрывают свои имена, а разрешение от Службы национальных парков на установку своих объектов получают через посредника, сказано в статье.