Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 31.03.2026
https://ria.ru/20260331/tovary-2083970471.html
Авторы ВКонтакте заработали 100 млн рублей на продажах товаров через шопсы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1f/2083972475_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_1e032ef6a52939e60e9e1fe8b9c4e8b0.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1f/2083972475_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_fe8d48e7d6cbd1559015167100af4815.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вконтакте
Авторы ВКонтакте заработали 100 млн рублей на продажах товаров через шопсы

© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектомДевушка печатает на ноутбуке
Девушка печатает на ноутбуке - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектом
Девушка печатает на ноутбуке
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Создатели контента заработали 100 млн рублей за шесть месяцев работы программы монетизации шопсов — публикаций с товарами. 90 млн рублей из этой суммы пришлось на авторов, которые публикуют шопсы еженедельно.
ВКонтакте запустила реферальную программу в октябре 2025 года, первым партнёром стал Ozon. Авторы сообществ и личных профилей рекомендуют товары в постах и клипах и получают процент с каждой продажи по ссылке. Просмотры контента с товарами Ozon за полгода превысили 7 млрд, конверсия из просмотра в заказ выросла в 5,7 раза. Самый популярный клип с товаром собрал 19,2 млн просмотров, а рекордная публикация привела к 4 100 заказам.
Самый высокий доход от заказов получило сообщество на тему красоты и здоровья — 7,7 млн рублей. Общая сумма продаж товаров из шопсов этого автора составила 18,5 млн рублей.
Самыми популярными категориями товаров с наибольшим количеством заказов стали Красота и здоровье, Дом и дача, Продукты питания, Бытовая техника, Детские товары. В топ самых дорогих проданных товаров из шопсов вошли игровой ноутбук, смартфон, телевизор, видеокарта, монитор.
"Цель реферальной программы — дать возможность каждому талантливому автору монетизировать свой авторитет и экспертизу. Размер дохода зависит от самого креатора: чем ценнее его рекомендации для аудитории, тем выше продажи. Текущие результаты показывают, что самые активные авторы способны привлекать внимание к товарам и стимулировать продажи на миллионы рублей. И это только начало: мы планируем расширять возможности партнёрства авторов и предпринимателей, увеличивая их доходы", — отметил директор по стратегии и операциям ВКонтакте Андрей Гостев.
Справка
В октябре 2025 года ВКонтакте представила формат шопсов — публикаций с товарными карточками и ссылками, которые позволяют пользователям заниматься шопингом в соцсети, авторам — зарабатывать на рекламе товаров, бизнесу — увеличивать охваты и стимулировать продажи.
 
ВКонтакте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала