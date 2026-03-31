МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Создатели контента заработали 100 млн рублей за шесть месяцев работы программы монетизации шопсов — публикаций с товарами. 90 млн рублей из этой суммы пришлось на авторов, которые публикуют шопсы еженедельно.
ВКонтакте запустила реферальную программу в октябре 2025 года, первым партнёром стал Ozon. Авторы сообществ и личных профилей рекомендуют товары в постах и клипах и получают процент с каждой продажи по ссылке. Просмотры контента с товарами Ozon за полгода превысили 7 млрд, конверсия из просмотра в заказ выросла в 5,7 раза. Самый популярный клип с товаром собрал 19,2 млн просмотров, а рекордная публикация привела к 4 100 заказам.
© Фото : пресс-служба ВКонтактеАвторы ВКонтакте заработали 100 млн рублей на продажах товаров через шопсы
Авторы ВКонтакте заработали 100 млн рублей на продажах товаров через шопсы
Самый высокий доход от заказов получило сообщество на тему красоты и здоровья — 7,7 млн рублей. Общая сумма продаж товаров из шопсов этого автора составила 18,5 млн рублей.
Самыми популярными категориями товаров с наибольшим количеством заказов стали Красота и здоровье, Дом и дача, Продукты питания, Бытовая техника, Детские товары. В топ самых дорогих проданных товаров из шопсов вошли игровой ноутбук, смартфон, телевизор, видеокарта, монитор.
© Фото : пресс-служба ВКонтактеАвторы ВКонтакте заработали 100 млн рублей на продажах товаров через шопсы
Авторы ВКонтакте заработали 100 млн рублей на продажах товаров через шопсы
"Цель реферальной программы — дать возможность каждому талантливому автору монетизировать свой авторитет и экспертизу. Размер дохода зависит от самого креатора: чем ценнее его рекомендации для аудитории, тем выше продажи. Текущие результаты показывают, что самые активные авторы способны привлекать внимание к товарам и стимулировать продажи на миллионы рублей. И это только начало: мы планируем расширять возможности партнёрства авторов и предпринимателей, увеличивая их доходы", — отметил директор по стратегии и операциям ВКонтакте Андрей Гостев.
Справка
В октябре 2025 года ВКонтакте представила формат шопсов — публикаций с товарными карточками и ссылками, которые позволяют пользователям заниматься шопингом в соцсети, авторам — зарабатывать на рекламе товаров, бизнесу — увеличивать охваты и стимулировать продажи.