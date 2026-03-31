Авторы ВКонтакте заработали 100 млн рублей на продажах товаров через шопсы

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Создатели контента заработали 100 млн рублей за шесть месяцев работы программы монетизации шопсов — публикаций с товарами. 90 млн рублей из этой суммы пришлось на авторов, которые публикуют шопсы еженедельно.

ВКонтакте запустила реферальную программу в октябре 2025 года, первым партнёром стал Ozon. Авторы сообществ и личных профилей рекомендуют товары в постах и клипах и получают процент с каждой продажи по ссылке. Просмотры контента с товарами Ozon за полгода превысили 7 млрд, конверсия из просмотра в заказ выросла в 5,7 раза. Самый популярный клип с товаром собрал 19,2 млн просмотров, а рекордная публикация привела к 4 100 заказам.

Самый высокий доход от заказов получило сообщество на тему красоты и здоровья — 7,7 млн рублей. Общая сумма продаж товаров из шопсов этого автора составила 18,5 млн рублей.

Самыми популярными категориями товаров с наибольшим количеством заказов стали Красота и здоровье, Дом и дача, Продукты питания, Бытовая техника, Детские товары. В топ самых дорогих проданных товаров из шопсов вошли игровой ноутбук, смартфон, телевизор, видеокарта, монитор.

"Цель реферальной программы — дать возможность каждому талантливому автору монетизировать свой авторитет и экспертизу. Размер дохода зависит от самого креатора: чем ценнее его рекомендации для аудитории, тем выше продажи. Текущие результаты показывают, что самые активные авторы способны привлекать внимание к товарам и стимулировать продажи на миллионы рублей. И это только начало: мы планируем расширять возможности партнёрства авторов и предпринимателей, увеличивая их доходы", — отметил директор по стратегии и операциям ВКонтакте Андрей Гостев.

