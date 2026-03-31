Рейтинг@Mail.ru
Немцы снова массово ринулись в Польшу за дешевым топливом
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:58 31.03.2026
Немцы снова массово ринулись в Польшу за дешевым топливом
в мире
польша
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/19/2082842155_0:227:3072:1955_1920x0_80_0_0_4a9cb908f9c464d2721ddc2c4ba1b64c.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/19/2082842155_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_20b65beef325643a8d42c009391f6970.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Немцы снова массово ринулись в Польшу за дешевым топливом

© REUTERS / Abdul SaboorЗаправочный пистолет на АЗС
Заправочный пистолет на АЗС - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© REUTERS / Abdul Saboor
Заправочный пистолет на АЗС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 31 мар - РИА Новости. Граждане Германии снова массово поехали в Польшу за дешевым автомобильным топливом, сообщил РИА Новости сотрудник одной из АЗС сети Orlen, расположенной в Свиноуйсьце у польско-немецкой границы.
Подобное явление наблюдалось в начале марта, однако со временем цены на топливо в Польше выросли, приблизившись к немецким. Однако со вторника минэнерго Польши установило максимальную цену на бензин на уровне 6,16 злотого за литр 95-го бензина (1,67 доллара). 98-й бензин не может стоить дороже 6,76 злотого (1,83 доллара), а дизельное топливо — 7,6 злотого (2,05 доллара).
"Вчера наша заправка пустовала, так как люди знали, что топливо подешевеет, а сегодня с самого утра образовались очереди. Большинство заправляющихся автомобилей имеют регистрацию Германии", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что немецкие водители отличаются от польских тем, что практически всегда заправляют полные баки.
"Немцев сразу видно, потому что они заливают под пробку. Многие из них еще наполняют и канистры", - сказал сотрудник АЗС.
Он отметил, что пока дефицита топлива в связи с наплывом автовладельцев из Германии не наблюдается.
"С таким объемом продаж все возможно, но пока бензин и соляра есть. Посмотрим, что будет дальше", - заключил собеседник агентства.
В Польше 26 марта был зафиксирован исторический рекорд стоимости дизтоплива, которое подорожало в среднем на 93 гроша за неделю (0,25 доллара). В последнем отчете говорится о средней цене в стране на уровне 8,69 злотого (2,36 доллара). При этом литр 95-го бензина в настоящее время стоит в среднем 7,14 злотого (1,94 доллара), подорожав на 35 грошей за неделю (0,1 доллара).
В пятницу сейм Польши в срочном порядке принял, а президент подписал предложенные кабинетом министров законы. В соответствии с ними ставка НДС на топливо снижена с 23% до 8%. Акцизы на топливо снижены до минимально допустимых в Европейском союзе - 29 и 28 грошей (около 0,07 доллара) на бензин и дизтопливо соответственно.
Также в соответствии с принятыми законодательными изменениями в Польше ежедневно будет определяться максимальная розничная цена на различные виды топлива. Такая мера определена как временная.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала