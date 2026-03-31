Немцы снова массово ринулись в Польшу за дешевым топливом

ВАРШАВА, 31 мар - РИА Новости. Граждане Германии снова массово поехали в Польшу за дешевым автомобильным топливом, сообщил РИА Новости сотрудник одной из АЗС сети Orlen, расположенной в Свиноуйсьце у польско-немецкой границы.

Подобное явление наблюдалось в начале марта, однако со временем цены на топливо в Польше выросли, приблизившись к немецким. Однако со вторника минэнерго Польши установило максимальную цену на бензин на уровне 6,16 злотого за литр 95-го бензина (1,67 доллара). 98-й бензин не может стоить дороже 6,76 злотого (1,83 доллара), а дизельное топливо — 7,6 злотого (2,05 доллара).

"Вчера наша заправка пустовала, так как люди знали, что топливо подешевеет, а сегодня с самого утра образовались очереди. Большинство заправляющихся автомобилей имеют регистрацию Германии", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что немецкие водители отличаются от польских тем, что практически всегда заправляют полные баки.

"Немцев сразу видно, потому что они заливают под пробку. Многие из них еще наполняют и канистры", - сказал сотрудник АЗС.

Он отметил, что пока дефицита топлива в связи с наплывом автовладельцев из Германии не наблюдается.

"С таким объемом продаж все возможно, но пока бензин и соляра есть. Посмотрим, что будет дальше", - заключил собеседник агентства.

В Польше 26 марта был зафиксирован исторический рекорд стоимости дизтоплива, которое подорожало в среднем на 93 гроша за неделю (0,25 доллара). В последнем отчете говорится о средней цене в стране на уровне 8,69 злотого (2,36 доллара). При этом литр 95-го бензина в настоящее время стоит в среднем 7,14 злотого (1,94 доллара), подорожав на 35 грошей за неделю (0,1 доллара).

В пятницу сейм Польши в срочном порядке принял, а президент подписал предложенные кабинетом министров законы. В соответствии с ними ставка НДС на топливо снижена с 23% до 8%. Акцизы на топливо снижены до минимально допустимых в Европейском союзе - 29 и 28 грошей (около 0,07 доллара) на бензин и дизтопливо соответственно.