В Московском зоопарке рассказали, как манул Тимофей начинает свое утро

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Манул Тимофей из Московского зоопарка каждое утро совершает обход своей территории, сообщается в канале Max зоосада.

"Каждое утро (манула - ред.) Тимоши начинается с важнейшего ритуала – обхода территории", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Тимофей проверяет, все ли камни, бревна и пни лежат на своих местах, в порядке ли полки и потайные закутки, на месте ли кустики.