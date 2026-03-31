Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:25 31.03.2026
https://ria.ru/20260331/ssha-2084131078.html
Власти США пока не выдвинули обвинений против президента Колумбии
в мире
сша
колумбия
густаво петро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901663506_0:86:3071:1813_1920x0_80_0_0_4d966cc2352a0f0988db8bb26ab708bc.jpg
https://ria.ru/20260329/maduro-2083570413.html
сша
колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901663506_213:0:2942:2047_1920x0_80_0_0_14e70560c5fc35c544c21fe910e1175b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
NYT: США пока не выдвинули обвинений против президента Колумбии Петро

© AP Photo / Susan WalshПрезидент Колумбии Густаво Петро
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© AP Photo / Susan Walsh
Президент Колумбии Густаво Петро. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Власти США на данный момент не выдвинули никаких обвинений против президента Колумбии Густаво Петро за якобы связи с наркоторговцами, сообщила во вторник газета New York Times со ссылкой на американских и колумбийских чиновников.
Ранее издание со ссылкой на источники сообщало, что власти США ведут расследование в отношении Петро и изучают в том числе его возможные встречи с наркоторговцами.
"Американские официальные лица заверили правительство Колумбии в том, что на данный момент против господина Петро не выдвинуто уголовных обвинений в рамках расследования, проводимого в Нью-Йорке", - говорится в публикации.
Вместе с тем, издание отметило, что федеральные прокуроры США нередко начинают расследования против иностранных политиков, включая глав государств, избегая предъявления обвинений, которые оглашаются уже после того, как фигурант покидает свой высокий пост.
Петро отверг информацию о связях с наркоторговцами, заявив, что никогда не имел контактов с представителями наркобизнеса.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
Мадуро впервые за долгое время выступил с обращением из США
29 марта, 07:23
 
В миреСШАКолумбияГуставо Петро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала