США блокируют морские перевозки сырья из России, заявил Патрушев

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. США и их союзники для нанесения максимального ущерба экономике России сосредоточили усилия на блокировании морских перевозок углеводородов и другого стратегического экспортного сырья, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев

По словам Патрушева, военно-политическая обстановка в мире в 2025 году в целом оставалась сложной. Он отметил деградацию системы международного права и возрастание угроз национальной безопасности России, в том числе с океанских и морских направлений.