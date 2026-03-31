05:46 31.03.2026
В США спрос на бункеры достиг исторического максимума
Интерес жителей США к приобретению частных бункеров достиг исторического максимума на фоне конфликта с Ираном, выяснило РИА Новости, проанализировав данные... РИА Новости, 31.03.2026
в мире, сша, калифорния, иран, фбр, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Калифорния, Иран, ФБР, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Интерес жителей США к приобретению частных бункеров достиг исторического максимума на фоне конфликта с Ираном, выяснило РИА Новости, проанализировав данные поисковых запросов.
Согласно изученным данным, интерес к покупке подобных объектов оставался низким с начала сбора статистики в 2004 году, но в марте 2026 года показал аномальный рост.
Стало известно, когда США могут лишиться всех ракет Tomahawk
Вчера, 04:48
Более того, анализ сетевого трафика подтверждает тренд на растущий интерес к компаниям, занимающимся постройкой и продажей убежищ, выяснило РИА Новости.
Так, трафик на странице компании ARK Bunker, продающей модульные бункеры, за прошедший месяц увеличился на 95,7%, причем почти половина посетителей просматривают более одной страницы. В то же время трафик на сайте компании Cowin&Co, занимающейся в том числе постройкой подземных бункеров, вырос на 92,3%.
Ранее телеканал ABC сообщил со ссылкой на внутренний бюллетень ведомства, что ФБР предупредило полицию Калифорнии о возможных ударах иранских беспилотников по западному побережью в случае атаки США на Иран. В ответ на это официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что подобные сообщения могут быть прелюдией для операций под ложным флагом.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Цены на бензин в США достигли $4 за галлон впервые с августа 2022 года
Вчера, 03:56
 
