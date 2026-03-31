В США спрос на бункеры достиг исторического максимума

ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Интерес жителей США к приобретению частных бункеров достиг исторического максимума на фоне конфликта с Ираном, выяснило РИА Новости, проанализировав данные поисковых запросов.

Согласно изученным данным, интерес к покупке подобных объектов оставался низким с начала сбора статистики в 2004 году, но в марте 2026 года показал аномальный рост.

Более того, анализ сетевого трафика подтверждает тренд на растущий интерес к компаниям, занимающимся постройкой и продажей убежищ, выяснило РИА Новости.

Так, трафик на странице компании ARK Bunker, продающей модульные бункеры, за прошедший месяц увеличился на 95,7%, причем почти половина посетителей просматривают более одной страницы. В то же время трафик на сайте компании Cowin&Co, занимающейся в том числе постройкой подземных бункеров, вырос на 92,3%.

Ранее телеканал ABC сообщил со ссылкой на внутренний бюллетень ведомства, что ФБР предупредило полицию Калифорнии о возможных ударах иранских беспилотников по западному побережью в случае атаки США на Иран . В ответ на это официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что подобные сообщения могут быть прелюдией для операций под ложным флагом.