Расчеты РЭБ "Севера" в марте подавили 330 БПЛА ВСУ в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 31 мар - РИА Новости. Военнослужащие батальона радиоэлектронной борьбы группировки "Север" за март подавили в Белгородской области более 330 FPV-дронов ВСУ, сообщил РИА Новости командир батальона с позывным "Мобила".

По его словам, работа ведется круглосуточно. Современные комплексы РЭБ позволяют обнаруживать беспилотники ещё на подлёте к границе и готовить средства для их нейтрализации. Сеть постов распределена как на линии соприкосновения, так и в тыловых районах вблизи населенных пунктов.