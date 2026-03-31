ВС России не дали ВСУ захватить опорник на Краснолиманском направлении

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Разведчики-гранатометчики группировки войск "Запад" сорвали попытку противника захватить опорный пункт на краснолиманском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

"Расчет АГС-17 "Пламя" 84-го отдельного разведывательного батальона 20-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" сорвал попытку атаки боевиков ВСУ на один из опорных пунктов соединения на Краснолиманском направлении", - говорится в сообщении.

Российские бойцы вели воздушную разведку и выявили перемещения небольших групп боевиков ВСУ. Они пытались обойти закрепившихся на опорном пункте российских штурмовиков и совершили ошибку - вышли на открытую местность.

"Расчет АГС-17 занял удобную огневую позицию и с помощью корректировки с применением БПЛА поразил группу боевиков. Понеся потери, противник спешно отступил, оставив на поле раненых", - рассказали в российском ведомстве.