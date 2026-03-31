ЕК обвинила Словакию в дискриминации из-за цен на топливо для иностранцев

БРЮССЕЛЬ, 31 мар - РИА Новости. Представитель Еврокомиссии Шивон Макгэрри назвала дискриминационным решение Словакии, которая ввела повышенные тарифы на топливо для иностранцев.
Власти Словакии на фоне ситуации на Ближнем Востоке и остановки Киевом прокачки нефти по нефтепроводу "Дружба" с 23 марта установили более высокую цену на дизельное топливо для автомобилей, которые не зарегистрированы в республике, чтобы предотвратить "топливный туризм" из соседних стран.
"Это носит дискриминационный характер и противоречит праву Евросоюза. В этих условиях необходимо помогать гражданам, однако такие меры не должны основываться на гражданстве и не должны подрывать функционирование внутреннего рынка. Мы предпримем необходимые действия для обеспечения соответствия. На прошлой неделе мы направили письмо властям Словакии и ожидаем ответа", - сказала Макгэрри, комментируя действия властей Словакии.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. На фоне эскалации практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок нефти и газа, что привело к росту цен на топливо в большинстве стран мира.
