На Земле во вторник вечером ожидаются полярные сияния

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Магнитная буря, которая, как ожидается, начнется во вторник вечером, почти наверняка будет сопровождаться интенсивными полярными сияниями, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Геомагнитные возмущения от плазменного облака, которое было выброшено в результате произошедшей накануне на Солнце первой за два месяца вспышки максимального балла Х, должны начаться во вторник вечером.

"Плазменное облако заденет планету краем, причем уже сегодня вечером, запустив магнитные бури среднего уровня. Одновременно, с учетом того, что удар приходится на темное время суток, почти наверняка должны начать наблюдаться интенсивные полярные сияния", - говорится в сообщении.

Отмечается, что направление движения крупного выброса пока точно не определено, в связи с чем и мощность бури точно спрогнозировать нельзя. Если событие будет развиваться по наиболее жёсткому сценарию, то мощность магнитной бури может достигнуть уровня G4 (соответствует очень сильной буре).

Учёные также оценили как высокие риски новых вспышек на Солнце. Вспышечная активность, как уточняется в сообщении, находится на стадии роста. В лаборатории подчеркнули, что интервал между двумя последними мощными выбросами массы на звезде составил двое суток.