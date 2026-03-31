Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:13 31.03.2026
https://ria.ru/20260331/siyanie-2083947743.html
На Земле во вторник вечером ожидаются полярные сияния
На Земле во вторник вечером ожидаются полярные сияния
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069239700_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8a30edf879ba63dbcdbf605416ed7e17.jpg
https://ria.ru/20260330/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
https://ria.ru/20260330/solntse-2083712198.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069239700_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6cc7b874f21a9d548a405be966e17ff1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСеверное сияние
Северное сияние - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Магнитная буря, которая, как ожидается, начнется во вторник вечером, почти наверняка будет сопровождаться интенсивными полярными сияниями, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Геомагнитные возмущения от плазменного облака, которое было выброшено в результате произошедшей накануне на Солнце первой за два месяца вспышки максимального балла Х, должны начаться во вторник вечером.
Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
30 марта, 12:25
"Плазменное облако заденет планету краем, причем уже сегодня вечером, запустив магнитные бури среднего уровня. Одновременно, с учетом того, что удар приходится на темное время суток, почти наверняка должны начать наблюдаться интенсивные полярные сияния", - говорится в сообщении.
Отмечается, что направление движения крупного выброса пока точно не определено, в связи с чем и мощность бури точно спрогнозировать нельзя. Если событие будет развиваться по наиболее жёсткому сценарию, то мощность магнитной бури может достигнуть уровня G4 (соответствует очень сильной буре).
Учёные также оценили как высокие риски новых вспышек на Солнце. Вспышечная активность, как уточняется в сообщении, находится на стадии роста. В лаборатории подчеркнули, что интервал между двумя последними мощными выбросами массы на звезде составил двое суток.
"Если рассматривать это как характерное время для накопления энергии перед новым взрывом, то следующую сильную вспышку можно ожидать завтра. Но это, конечно, диванная аналитика, хотя порой и даёт весьма точные оценки. Математические модели на двое суток вперёд не работают, а на сегодня дают около 20 % вероятности новой вспышки X", - уточнили учёные.
Вспышка на солнце - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
30 марта, 11:59
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала