Россиянка серьезно пострадала в ДТП на байке в Таиланде
Екатерина Блинова из Орловской области попала в серьезное ДТП на байке в Таиланде, девушка подключена к ИВЛ и находится в критическом состоянии, рассказала РИА... РИА Новости, 31.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072880628_0:98:2940:1752_1920x0_80_0_0_ac4a77a8b12dab413207b0defb24680e.jpg
https://ria.ru/20260303/pattajja-2078147380.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072880628_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a70425ea13f89bd6bc6af02703d212af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости: пострадавшая в ДТП в Таиланде девушка из Орла находится на ИВЛ
ТУЛА, 31 мар – РИА Новости. Екатерина Блинова из Орловской области попала в серьезное ДТП на байке в Таиланде, девушка подключена к ИВЛ и находится в критическом состоянии, рассказала РИА Новости кузина пострадавшей Яна Андреева.
«
"Моя двоюродная сестра Екатерина Блинова, 29 лет, попала в серьёзную аварию на байке в Таиланде
28 марта. Мы обе родились и жили в Орле
. У нее тяжелая черепно-мозговая травма и кровоизлияние в мозг со смещением мозга", - написала Андреева в соцсетях.
По ее словам, врачи предпринимают все возможное. Транспортировка девушки в Россию
пока невозможна, так как ее организм очень слаб.
"На данный момент Катя пребывает на ИВЛ в критическом состоянии. Ей нужно еще пару операций на ноги, так как у нее закрытый перелом шейки бедра. Сейчас это невозможно сделать, потому что была проведена сложнейшая операция на мозге пару дней назад. Мы все ждем и молимся, чтобы моя сестра очнулась", - сказала Андреева агентству.
Собеседница добавила, что сейчас семья занимается сбором средств на покрытие медицинских расходов. Родственникам уже выставили счет более чем на 600 тысяч рублей.