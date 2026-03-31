14:49 31.03.2026
Россиянка серьезно пострадала в ДТП на байке в Таиланде
Россиянка серьезно пострадала в ДТП на байке в Таиланде
Екатерина Блинова из Орловской области попала в серьезное ДТП на байке в Таиланде, девушка подключена к ИВЛ и находится в критическом состоянии, рассказала РИА... РИА Новости, 31.03.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкМашина скорой медицинской помощи в Таиланде
Машина скорой медицинской помощи в Таиланде. Архивное фото
ТУЛА, 31 мар – РИА Новости. Екатерина Блинова из Орловской области попала в серьезное ДТП на байке в Таиланде, девушка подключена к ИВЛ и находится в критическом состоянии, рассказала РИА Новости кузина пострадавшей Яна Андреева.
«
"Моя двоюродная сестра Екатерина Блинова, 29 лет, попала в серьёзную аварию на байке в Таиланде 28 марта. Мы обе родились и жили в Орле. У нее тяжелая черепно-мозговая травма и кровоизлияние в мозг со смещением мозга", - написала Андреева в соцсетях.
По ее словам, врачи предпринимают все возможное. Транспортировка девушки в Россию пока невозможна, так как ее организм очень слаб.
"На данный момент Катя пребывает на ИВЛ в критическом состоянии. Ей нужно еще пару операций на ноги, так как у нее закрытый перелом шейки бедра. Сейчас это невозможно сделать, потому что была проведена сложнейшая операция на мозге пару дней назад. Мы все ждем и молимся, чтобы моя сестра очнулась", - сказала Андреева агентству.
Собеседница добавила, что сейчас семья занимается сбором средств на покрытие медицинских расходов. Родственникам уже выставили счет более чем на 600 тысяч рублей.
Полиция в Паттайе - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
В Таиланде россиянка попала под гидроцикл, которым управлял пьяный индиец
3 марта, 12:10
 
