https://ria.ru/20260331/rossija-2084140194.html
Тренер сборной Мали заявил, что был бы рад поработать в России
Тренер сборной Мали заявил, что был бы рад поработать в России - РИА Новости Спорт, 31.03.2026
Тренер сборной Мали заявил, что был бы рад поработать в России
Главный тренер сборной Мали по футболу бельгиец Том Сайнтфит заявил, что был бы рад поработать в России и выучить русский язык.
2026-03-31T22:50:00+03:00
2026-03-31T22:50:00+03:00
2026-03-31T22:50:00+03:00
футбол
спорт
международная федерация футбола (фифа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1f/2084126591_0:0:2951:1660_1920x0_80_0_0_9a780a48924867b6268b62fa7717aa5f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1f/2084126591_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_59ef1148d5de65418d7bb860541ee307.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, международная федерация футбола (фифа)
Футбол, Спорт, Международная федерация футбола (ФИФА)
Тренер сборной Мали заявил, что был бы рад поработать в России
Тренер сборной Мали заявил, что был бы рад поработать в России и выучить русский
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар - РИА Новости, Василий Учаев. Главный тренер сборной Мали по футболу бельгиец Том Сайнтфит заявил, что был бы рад поработать в России и выучить русский язык.
Во вторник сборные России
и Мали
сыграли вничью со счетом 0:0 в товарищеском матче, который прошел в Санкт-Петербурге
.
"Для тренера сейчас важно говорить на иностранных языках. Для меня будет честью поработать в России и научиться русскому языку, хотя он сложный. Не знаю, как все сложится в будущем. Пока русский не покорился", - заявил Сайнтфит на пресс-конференции.
"Для меня это признак уважения - учить язык страны, в которой ты работаешь. Не обязательно идеально, но идти к этому", - добавил тренер.
Команда Мали располагается на 54-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА)
, сборная России - на 36-й. Результат товарищеской игры будут учитываться в рейтинге ФИФА.