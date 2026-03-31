Тренер сборной Мали заявил, что был бы рад поработать в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар - РИА Новости, Василий Учаев. Главный тренер сборной Мали по футболу бельгиец Том Сайнтфит заявил, что был бы рад поработать в России и выучить русский язык.

Во вторник сборные России Мали сыграли вничью со счетом 0:0 в товарищеском матче, который прошел в Санкт-Петербурге

"Для тренера сейчас важно говорить на иностранных языках. Для меня будет честью поработать в России и научиться русскому языку, хотя он сложный. Не знаю, как все сложится в будущем. Пока русский не покорился", - заявил Сайнтфит на пресс-конференции.

"Для меня это признак уважения - учить язык страны, в которой ты работаешь. Не обязательно идеально, но идти к этому", - добавил тренер.