Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть оспой обезьян за границей

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россиянам во время заграничных поездок следует избегать контакта с грызунами и приматами, а также соблюдать правила личной гигиены, чтобы не заболеть оспой обезьян в эндемичных районах, рассказали журналистам в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Подмосковью.

Ранее в пресс-службе Домодедовской больницы сообщили РИА Новости, что два пациента с оспой обезьян госпитализированы в медучреждение, они находятся в удовлетворительном состоянии.

Роспотребнадзор информирует, что во время заграничных поездок гражданам следует: избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, в особенности с грызунами и приматами; тщательно соблюдать правила личной гигиены", - сообщили в ведомстве.