Робот-уборщик "Пиксель" появится еще на нескольких территориях Москвы - РИА Новости, 31.03.2026
15:03 31.03.2026
Робот-уборщик "Пиксель" появится еще на нескольких территориях Москвы
Робот-уборщик "Пиксель" появится еще на нескольких территориях Москвы - РИА Новости, 31.03.2026
Робот-уборщик "Пиксель" появится еще на нескольких территориях Москвы
Робот-уборщик "Пиксель" появится еще на нескольких территориях Западного административного округа в Москве в 2026 году, применение робота будет расширено за... РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T15:03:00+03:00
2026-03-31T15:03:00+03:00
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
Робот-уборщик "Пиксель" появится еще на нескольких территориях Москвы

Робот-уборщик "Пиксель" появится еще на нескольких территориях ЗАО в Москве

© Фото : Мэр Москвы Сергей Собянин/TelegramРобот-уборщик "Пиксель" на улицах Москвы
Робот-уборщик Пиксель на улицах Москвы - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© Фото : Мэр Москвы Сергей Собянин/Telegram
Робот-уборщик "Пиксель" на улицах Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Робот-уборщик "Пиксель" появится еще на нескольких территориях Западного административного округа в Москве в 2026 году, применение робота будет расширено за счет новых насадок, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В ближайшее время роботизированную уборку будут проводить на других территориях Западного административного округа. В этом году компания-разработчик также планирует расширить применение "Пикселя" за счет тестирования новых насадок - пылесоса, воздуходувки для листвы и хвои", - говорится в сообщении.
Отмечается, что робот продолжает работать на Поклонной горе, ежедневно проезжая свыше 12 километров по четырем разным маршрутам. "Пиксели" также помогают поддерживать чистоту на других площадках Москвы. Среди них - инновационный центр "Сколково", Коломенская набережная (за пределами музея-заповедника "Коломенское") и парк "Сокольники".
"С начала февраля на Поклонной горе проходил тестирование робот-уборщик "Пиксель". За это время он очистил от снега более 29 гектаров дорожек - это площадь почти 41 игрового поля Большой спортивной арены "Лужников", - уточняется в сообщении.
Подчеркивается, что в зимний период основная задача робота - поддерживающая уборка для безопасного передвижения людей. Во время снегопадов "Пиксель" расчищал дорожки, узкие и труднодоступные территории, а также завершал уборку после прохода крупной коммунальной техники.
"Кроме того, на Поклонной горе тестировали новое навесное оборудование с щеточными дисками. При вращении они создают эффект сплошного ковра. Практика показала, что такие диски хорошо справляются со снегопадами и меньше подвержены износу. Жесткая пластиковая щетина на щетке позволяет роботу эффективно убирать слежавшийся снег", - добавляется в сообщении.
Весной "Пиксель" продолжает работу, но уже с поливомоечной рейкой высокого давления для промывки дорожек, а в летнем сезоне на робота установят пистолет высокого давления для мойки скамеек и знаков.
"На первом этапе работы на новой площадке робот-уборщик функционирует под контролем оператора, который изучает территорию и создает цифровую карту, а также тепловую карту качества связи для отслеживания устойчивости сигнала при управлении роботом", - отмечается на сайте мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что после этого "Пиксель" переходит на дистанционное управление с присутствием диспетчера. Это необходимо для контроля алгоритмов и разработки новых сценариев уборки.
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
