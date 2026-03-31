Робот-уборщик "Пиксель" появится еще на нескольких территориях Москвы

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Робот-уборщик "Пиксель" появится еще на нескольких территориях Западного административного округа в Москве в 2026 году, применение робота будет расширено за счет новых насадок, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"В ближайшее время роботизированную уборку будут проводить на других территориях Западного административного округа. В этом году компания-разработчик также планирует расширить применение "Пикселя" за счет тестирования новых насадок - пылесоса, воздуходувки для листвы и хвои", - говорится в сообщении.

Отмечается, что робот продолжает работать на Поклонной горе, ежедневно проезжая свыше 12 километров по четырем разным маршрутам. "Пиксели" также помогают поддерживать чистоту на других площадках Москвы. Среди них - инновационный центр "Сколково", Коломенская набережная (за пределами музея-заповедника "Коломенское") и парк "Сокольники".

"С начала февраля на Поклонной горе проходил тестирование робот-уборщик "Пиксель". За это время он очистил от снега более 29 гектаров дорожек - это площадь почти 41 игрового поля Большой спортивной арены "Лужников", - уточняется в сообщении.

Подчеркивается, что в зимний период основная задача робота - поддерживающая уборка для безопасного передвижения людей. Во время снегопадов "Пиксель" расчищал дорожки, узкие и труднодоступные территории, а также завершал уборку после прохода крупной коммунальной техники.

"Кроме того, на Поклонной горе тестировали новое навесное оборудование с щеточными дисками. При вращении они создают эффект сплошного ковра. Практика показала, что такие диски хорошо справляются со снегопадами и меньше подвержены износу. Жесткая пластиковая щетина на щетке позволяет роботу эффективно убирать слежавшийся снег", - добавляется в сообщении.

Весной "Пиксель" продолжает работу, но уже с поливомоечной рейкой высокого давления для промывки дорожек, а в летнем сезоне на робота установят пистолет высокого давления для мойки скамеек и знаков.

"На первом этапе работы на новой площадке робот-уборщик функционирует под контролем оператора, который изучает территорию и создает цифровую карту, а также тепловую карту качества связи для отслеживания устойчивости сигнала при управлении роботом", - отмечается на сайте мэра и правительства Москвы.