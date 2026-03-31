Новая программа поддержки для производственных предприятий открылась в МО

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Фонд развития промышленности Московской области запустил новую программу поддержки производственных предприятий региона – "Малый инвестпроект". Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на пресс-службу министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Займы выдаются на срок до пяти лет в размере от 10 миллионовдо 75 миллионов рублей. Процентная ставка составляет 50% от ключевой ставки Центрального банка, фиксируется на момент одобрения и не меняется на протяжении всего срока погашения.

По словам главы ведомства Екатерины Зиновьевой, программа рассчитана на поддержку небольших проектов с бюджетом от 11,8 миллиона рублей. Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков должно быть не менее 15%.