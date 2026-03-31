Порядок переселения из аварийного жилья обновили в Московской области

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В Подмосковье стартовала новая программа выдачи жилищных сертификатов на переселение из аварийного жилья, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

С помощью документа можно оплатить новое жилье за счет государства. Эта мера поддержки — для жителей Подмосковья, чьи дома признали непригодными для жизни и включили в госпрограмму. Она заработала в 2022 году: тогда сертификаты давали на расселение из аварийного жилья, которое признали таковым до 1 января 2017 года. Теперь получить сертификат могут и те, чьи дома стали аварийными до 1 апреля 2025 года, — это около 42 тысяч человек.

"В Подмосковье, чтобы держать хороший темп, мы не только строим новые дома, но также используем такой инструмент, как жилищный сертификат. Многие жители выбирают именно его — потому что не нужно ждать, когда введут новый дом, не нужно привязываться к одной локации", — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, его слова приводит пресс-служба.

Глава региона подчеркнул, что со вторника запускается новая программа выдачи сертификатов на переселение из аварийного жилья. Собственники такого фонда и наниматели по соцнайму до 1 июля могут обратиться в администрацию округа. И, если все условия соблюдены, до 1 августа заключают соглашение, а до 1 октября должны будут выбрать подходящий вариант в любом муниципалитете Подмосковья. Это может быть готовая квартира в новостройке, строящемся многоквартирном доме или первоначальный взнос по ипотеке.

Сертификат существенно ускоряет процесс переселения из аварийного жилья. Сделать это можно практически за 1 месяц. Весь процесс его получения состоит из нескольких этапов. Житель пишет заявление в администрацию, там проверяют документы и определяют сумму выплаты по старой квартире. Затем он сам подбирает новое жилье, а администрация переводит за него деньги. В конце остается оформить новую квартиру в собственность и подписать договор обмена — после этого старое помещение переходит государству.

Сумма сертификата определяется из расчета 181 759 рублей за 1 квадратный метр. Государство гарантирует оплату не менее 28 квадратных метров на человека. Например, за квартиру площадью 20 квадратных метров выплата составит около 5,1 миллиона рублей, за 56 квадратных метров — более 10,1 миллиона рублей. Если стоимость выбранного жилья превышает номинал сертификата, разницу можно доплатить самостоятельно. Важно, что до момента фактического переезда семьи продолжают проживать по прежнему адресу.

Квартиру можно приобрести в любом округе Московской области. Она может быть с отделкой, без отделки или в ипотеку. Кроме того, переселенцы могут купить жилье меньшей площади, но для этого нужно соблюсти нормы постановки на учет в качестве нуждающегося. Остаток выкупной собственности можно использовать на улучшение жилищных условий – например, сделать ремонт, купить кухню или потратить деньги по своему усмотрению.

Чтобы участвовать в программе, нужно жить в Московской области, иметь квартиру в собственности (купить ее до того, как дом признали аварийным; наследство не подходит), не владеть другим жильем на момент, когда дом стал аварийным, и не получать раньше таких же выплат.