Эксперт назвал плюсы перевода пенсии в программу долгосрочных сбережений
Перевод накопительной пенсии в программу долгосрочных сбережений (ПДС) позволяет россиянам гибко использовать средства и получать дополнительные финансовые... РИА Новости, 31.03.2026
РИА Новости: перевод пенсии в ПДС позволит россиянам гибко использовать средства
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Перевод накопительной пенсии в программу долгосрочных сбережений (ПДС) позволяет россиянам гибко использовать средства и получать дополнительные финансовые преимущества, сообщил РИА Новости управляющий директор негосударственного пенсионного фонда "Будущее" Дмитрий Ключник.
"Перевод накопительной пенсии в ПДС дает возможность использовать средства более гибко и получать дополнительные выгоды", - сказал Ключник
.
Он уточнил, что государство софинансирует такие взносы в течение 10 лет - до 36 тысяч рублей ежегодно, а участники могут получать налоговый вычет от 52 до 88 тысяч рублей в год в зависимости от ставки НДФЛ. Ключник также добавил, что программа предусматривает досрочный доступ к средствам в особых жизненных ситуациях.
Эксперт напомнил, что россияне, которые перевели накопления из обязательного пенсионного страхования в ПДС, уже получили средства на свои счета в марте 2026 года. Уведомления направлены через "Госуслуги" и личные кабинеты НПФ.
Средства обязательного пенсионного страхования формировались в 2002–2014 годах: 6% зарплаты направлялось на накопительную часть пенсии и 16% - на страховую. С 2014 года взносы идут только на страховую пенсию, а накопления сейчас находятся в Социальном фонде России
или негосударственном пенсионном фонде.