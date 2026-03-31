02:12 31.03.2026
Эксперт назвал плюсы перевода пенсии в программу долгосрочных сбережений
Эксперт назвал плюсы перевода пенсии в программу долгосрочных сбережений
© РИА Новости / Максим Богодвид
Трудовая книжка и пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Трудовая книжка и пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Перевод накопительной пенсии в программу долгосрочных сбережений (ПДС) позволяет россиянам гибко использовать средства и получать дополнительные финансовые преимущества, сообщил РИА Новости управляющий директор негосударственного пенсионного фонда "Будущее" Дмитрий Ключник.
"Перевод накопительной пенсии в ПДС дает возможность использовать средства более гибко и получать дополнительные выгоды", - сказал Ключник.
Он уточнил, что государство софинансирует такие взносы в течение 10 лет - до 36 тысяч рублей ежегодно, а участники могут получать налоговый вычет от 52 до 88 тысяч рублей в год в зависимости от ставки НДФЛ. Ключник также добавил, что программа предусматривает досрочный доступ к средствам в особых жизненных ситуациях.
Эксперт напомнил, что россияне, которые перевели накопления из обязательного пенсионного страхования в ПДС, уже получили средства на свои счета в марте 2026 года. Уведомления направлены через "Госуслуги" и личные кабинеты НПФ.
Средства обязательного пенсионного страхования формировались в 2002–2014 годах: 6% зарплаты направлялось на накопительную часть пенсии и 16% - на страховую. С 2014 года взносы идут только на страховую пенсию, а накопления сейчас находятся в Социальном фонде России или негосударственном пенсионном фонде.
