Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото

Косачев возложил на Запад ответственность за желание Ирана выйти из ДНЯО

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Возможное рассмотрение парламентом Ирана вопроса о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) является закономерной реакцией на действия западных стран, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

"Реакция Ирана не является ни удивительной, ни шокирующей, как сейчас пишут западные СМИ. Это геополитический результат, за который нужно спрашивать с элит в западных столицах", - написал Косачев в своем канале на платформе Max

По его словам, Иран отреагировал на ряд обстоятельств, связанных с режимом нераспространения. К ним он отнес удары США по ядерной инфраструктуре Ирана в июне 2025 года, истечение срока действия Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также атака со стороны Израиля и США. Сенатор подчеркнул, что в этих условиях действия Тегерана не являются неожиданными.

Косачев добавил, что возможный выход из ДНЯО не означает автоматического создания ядерного оружия.

"Исламская Республика - страна со сложной правовой системой, где помимо международных договоров, конституции, законов, принятых парламентом, действуют источники религиозного права. Напомню, что с 2003 года в Иране действует фетва (религиозное предписание) уже покойного верховного лидера, аятоллы Али Хаменеи , согласно которой создание ядерного оружия запрещено. Этот запрет не может быть отменен парламентом", - отметил сенатор.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока