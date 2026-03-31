Косачев возложил на Запад ответственность за желание Ирана выйти из ДНЯО
Косачев возложил на Запад ответственность за желание Ирана выйти из ДНЯО - РИА Новости, 31.03.2026
Косачев возложил на Запад ответственность за желание Ирана выйти из ДНЯО
Возможное рассмотрение парламентом Ирана вопроса о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) является закономерной реакцией на действия... РИА Новости, 31.03.2026
в мире, сша, израиль, константин косачев, али хаменеи, совет федерации рф
В мире, США, Израиль, Константин Косачев, Али Хаменеи, Совет Федерации РФ
Косачев возложил на Запад ответственность за желание Ирана выйти из ДНЯО
Косачев: ответственность за желание Ирана выйти из ДНЯО лежит на Западе
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Возможное рассмотрение парламентом Ирана вопроса о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) является закономерной реакцией на действия западных стран, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Реакция Ирана
не является ни удивительной, ни шокирующей, как сейчас пишут западные СМИ. Это геополитический результат, за который нужно спрашивать с элит в западных столицах", - написал Косачев
в своем канале на платформе Max
.
По его словам, Иран отреагировал на ряд обстоятельств, связанных с режимом нераспространения. К ним он отнес удары США
по ядерной инфраструктуре Ирана в июне 2025 года, истечение срока действия Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также атака со стороны Израиля
и США. Сенатор подчеркнул, что в этих условиях действия Тегерана
не являются неожиданными.
Косачев добавил, что возможный выход из ДНЯО не означает автоматического создания ядерного оружия.
"Исламская Республика - страна со сложной правовой системой, где помимо международных договоров, конституции, законов, принятых парламентом, действуют источники религиозного права. Напомню, что с 2003 года в Иране действует фетва (религиозное предписание) уже покойного верховного лидера, аятоллы Али Хаменеи
, согласно которой создание ядерного оружия запрещено. Этот запрет не может быть отменен парламентом", - отметил сенатор.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
Парламент Ирана всерьез рассматривает вопрос выхода из ДНЯО, заявил 30 марта член комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Алаоддин Боруджерди. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подчеркнул, что, несмотря на обсуждение вопроса выхода из ДНЯО, страна не стремится к получению ядерного оружия.