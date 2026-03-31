В Мьянме освободили двух россиянок из мошеннических центров

ДЖАКАРТА, 31 мар — РИА Новости. Две гражданки России освобождены из мошеннических центров на территории Республики Союз Мьянма, в настоящее время они находятся в безопасности и ожидают депортации в Таиланд, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Мьянме.