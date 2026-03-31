В Омске подростка удерживали в гаражах, били и срезали часть волос

ОМСК, 31 мар - РИА Новости. Полиция в Омске проводит проверку после жалобы матери 15-летнего подростка на то, что ее сына удерживали в гаражах, били и срезали часть волос, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Предварительно установлено, уточнили в УМВД, что парень в компании знакомых гулял вечером в гаражах в районе улицы Стрельникова. Подростки бросали камни и попали в стоявший у гаражей автомобиль, с владельцем которого возник конфликт.

"В отдел полиции №7 У МВД России по городу Омску обратилась мать 15-летнего мальчика. Женщина рассказала, что неизвестные взрослые люди удерживали сына на территории гаражного кооператива, оскорбляли, отрезали часть волос, причинили другие телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Как выяснили инспекторы по делам несовершеннолетних, ранее подросток в поле зрения органов внутренних дел не попадал, отмечается в сообщении. Еще один участник инцидента - 43-летний местный житель - ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

"В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка", - добавили в ведомстве.