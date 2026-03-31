В Омске подростка удерживали в гаражах, били и срезали часть волос - РИА Новости, 31.03.2026
10:03 31.03.2026
В Омске подростка удерживали в гаражах, били и срезали часть волос
В Омске подростка удерживали в гаражах, били и срезали часть волос - РИА Новости, 31.03.2026
В Омске подростка удерживали в гаражах, били и срезали часть волос
Полиция в Омске проводит проверку после жалобы матери 15-летнего подростка на то, что ее сына удерживали в гаражах, били и срезали часть волос, сообщили в... РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T10:03:00+03:00
2026-03-31T10:03:00+03:00
происшествия, омск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Омск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Омске подростка удерживали в гаражах, били и срезали часть волос

В Омске 15-летнего подростка удерживали в гаражах, били и срезали часть волос

Автомобиль полиции. Архивное фото
ОМСК, 31 мар - РИА Новости. Полиция в Омске проводит проверку после жалобы матери 15-летнего подростка на то, что ее сына удерживали в гаражах, били и срезали часть волос, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Предварительно установлено, уточнили в УМВД, что парень в компании знакомых гулял вечером в гаражах в районе улицы Стрельникова. Подростки бросали камни и попали в стоявший у гаражей автомобиль, с владельцем которого возник конфликт.
"В отдел полиции №7 УМВД России по городу Омску обратилась мать 15-летнего мальчика. Женщина рассказала, что неизвестные взрослые люди удерживали сына на территории гаражного кооператива, оскорбляли, отрезали часть волос, причинили другие телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Как выяснили инспекторы по делам несовершеннолетних, ранее подросток в поле зрения органов внутренних дел не попадал, отмечается в сообщении. Еще один участник инцидента - 43-летний местный житель - ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.
"В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка", - добавили в ведомстве.
Ход доследственной проверки находится на контроле областной прокуратуры.
ПроисшествияОмскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
