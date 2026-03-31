Обломки ракеты упали рядом с посольством Украины в Тель-Авиве
Обломки ракеты упали в нескольких метрах от посольства Украины в Тель-Авиве после утреннего обстрела со стороны Ирана, передает корреспондент РИА Новости.
2026-03-31T12:17:00+03:00
2026-03-31T12:21:00+03:00
ТЕЛЬ-АВИВ, 31 мар - РИА Новости. Обломки ракеты упали в нескольких метрах от посольства Украины в Тель-Авиве после утреннего обстрела со стороны Ирана, передает корреспондент РИА Новости.
На месте работают полиция и спасательные службы. Район оцеплен.
В результате падения осколков были повреждены автомобили и разбиты витрины нескольких магазинов.
Служба скорой помощи Израиля сообщила, что в результате обстрела во вторник в нескольких местах в центральной части Израиля упали обломки ракет. Шесть человек при этом пострадали.
Ранее в Тель-Авиве дважды за утро срабатывала воздушная тревога. Армия Израиля сообщала о фиксации ракетных пусков из Ирана. В районе Тель-Авива прогремело несколько взрывов.