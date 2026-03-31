Обстановка на месте падения обломков ракеты недалеко от посольства Украины в Тель-Авиве

Обстановка на месте падения обломков ракеты недалеко от посольства Украины в Тель-Авиве

© РИА Новости

Обломки ракеты упали рядом с посольством Украины в Тель-Авиве

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 мар - РИА Новости. Обломки ракеты упали в нескольких метрах от посольства Украины в Тель-Авиве после утреннего обстрела со стороны Ирана, передает корреспондент РИА Новости.

На месте работают полиция и спасательные службы. Район оцеплен.

© РИА Новости Обстановка на месте падения обломков ракеты недалеко от посольства Украины в Тель-Авиве © РИА Новости Обстановка на месте падения обломков ракеты недалеко от посольства Украины в Тель-Авиве

В результате падения осколков были повреждены автомобили и разбиты витрины нескольких магазинов.

Служба скорой помощи Израиля сообщила, что в результате обстрела во вторник в нескольких местах в центральной части Израиля упали обломки ракет. Шесть человек при этом пострадали.