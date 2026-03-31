Статуэтки для награждения победителей Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года". Архивное фото

РЭЦ и Первый канал запускают номинацию в рамках премии "Экспортер года"

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) и Первый канал запускают отдельную номинацию в рамках премии "Экспортер года. Сделано в России", говорится в пресс-релизе РЭЦ.

"Первый канал и Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) учредили эксклюзивную совместную номинацию в рамках Всероссийской премии "Экспортер года. Сделано в России" 2026 года. О новом этапе стратегического партнерства было объявлено в выпуске телепроекта "Наше все. Сделано в России". Победителя в этой спецноминации выберут зрители путем прямого голосования", - отмечает РЭЦ.

Проект "Наше все. Сделано в России" стал одним из самых заметных событий текущего телесезона. Зрительский интерес обусловлен запросом общества на созидательный и вдохновляющий контент.

Зрители уже познакомились с яркими историями успеха: от брендов, чья продукция работает в условиях Антарктиды, до мастеров креативных индустрий, создающих уникальный фарфор, лаковую миниатюру и парфюмерию.

В РЭЦ напомнили, что Всероссийская премия "Экспортер года. Сделано в России" является главной государственной наградой для компаний, достигших исключительных успехов в несырьевом экспорте.

Прием заявок на участие в обновленной премии 2026 года через идет на сайте премии до 31 мая включительно.