РЭЦ и Первый канал запускают номинацию в рамках премии "Экспортер года" - РИА Новости, 31.03.2026
15:58 31.03.2026
РЭЦ и Первый канал запускают номинацию в рамках премии "Экспортер года"
РЭЦ и Первый канал запускают номинацию в рамках премии "Экспортер года" - РИА Новости, 31.03.2026
РЭЦ и Первый канал запускают номинацию в рамках премии "Экспортер года"
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) и Первый канал запускают отдельную номинацию в рамках премии "Экспортер года. Сделано в России", говорится в... РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T15:58:00+03:00
2026-03-31T15:58:00+03:00
российский экспортный центр (рэц)
росэксимбанк
экономика
российский экспортный центр (рэц), росэксимбанк, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), Росэксимбанк, Экономика
РЭЦ и Первый канал запускают номинацию в рамках премии "Экспортер года"

РЭЦ и Первый канал запускают спецноминацию в рамках премии "Экспортер года"

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкСтатуэтки для награждения победителей Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года"
Статуэтки для награждения победителей Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта Экспортер года - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Статуэтки для награждения победителей Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года". Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) и Первый канал запускают отдельную номинацию в рамках премии "Экспортер года. Сделано в России", говорится в пресс-релизе РЭЦ.
"Первый канал и Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) учредили эксклюзивную совместную номинацию в рамках Всероссийской премии "Экспортер года. Сделано в России" 2026 года. О новом этапе стратегического партнерства было объявлено в выпуске телепроекта "Наше все. Сделано в России". Победителя в этой спецноминации выберут зрители путем прямого голосования", - отмечает РЭЦ.
Проект "Наше все. Сделано в России" стал одним из самых заметных событий текущего телесезона. Зрительский интерес обусловлен запросом общества на созидательный и вдохновляющий контент.
Зрители уже познакомились с яркими историями успеха: от брендов, чья продукция работает в условиях Антарктиды, до мастеров креативных индустрий, создающих уникальный фарфор, лаковую миниатюру и парфюмерию.
В РЭЦ напомнили, что Всероссийская премия "Экспортер года. Сделано в России" является главной государственной наградой для компаний, достигших исключительных успехов в несырьевом экспорте.
Прием заявок на участие в обновленной премии 2026 года через идет на сайте премии до 31 мая включительно.
РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)РосэксимбанкЭкономика
 
 
