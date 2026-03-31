https://ria.ru/20260331/nizhnekamsk-2084145500.html
При ликвидации ЧП в Нижнекамске погиб пожарный
Пожарный погиб при ликвидации ЧП в Нижнекамске, еще трое пострадали при проведении поисково-спасательных работ и тушении пожара, сообщила пресс-служба МЧС... РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T23:31:00+03:00
2026-03-31T23:43:00+03:00
происшествия
нижнекамск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1f/2084055685_0:422:2891:2048_1920x0_80_0_0_c8ff2c8f15d213d2df0b014c7290155e.jpg
https://ria.ru/20260331/chp-2084138571.html
нижнекамск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1f/2084055685_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_9e48c11ffd25f758c9de7e450fca4d33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МЧС: при ликвидации ЧП в Нижнекамске погиб пожарный, еще трое пострадали
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пожарный погиб при ликвидации ЧП в Нижнекамске, еще трое пострадали при проведении поисково-спасательных работ и тушении пожара, сообщила пресс-служба МЧС России.
«
"Сегодня при исполнении служебного долга трагически погиб пожарный 29-й пожарной части отряда Федеральной противопожарной службы Нижнекамского филиала Управления договорных подразделений ФПС ГПС по Республике Татарстан – командир отделения Марат Назипов", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, прибыв к месту происшествия, Назипов приступил к тушению пожара и спасению людей, в этот момент произошёл внезапный взрыв, в результате которого 27-летний огнеборец получил несовместимые с жизнью травмы.
Также при проведении поисково-спасательных работ и тушении пожара пострадали ещё трое огнеборцев 29-й пожарной части МЧС России
.
"МЧС России выражает глубокие соболезнования родным и близким Марата Назипова. Светлая память о нём будет сохранена в сердцах всех, кто знал его как самоотверженного и преданного своему делу профессионала", - добавили в ведомстве.