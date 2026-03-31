"Первые отделы" для защиты разработок появятся в НИИ, сообщил глава РАН

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В российских научно-исследовательских институтах вновь появятся "первые отделы", которые будут защищать секретные разработки, как в Советском Союзе, так как желающих их узнать немало, рассказал в интервью РИА Новости президент Российской академии наук академик Геннадий Красников.

По его словам, проблема защиты российских научных разработок от научного шпионажа, безусловно, актуальна. "Все мы помним, как после распада СССР очень много результатов "по доброте душевной" было отдано за рубеж. Многие достижения, в том числе ведущих мировых компаний, сделаны именно на основе наших ноу-хау, которые в свое время увезли с собой наши ученые, исследователи, инженеры. И это, конечно, большой урон", - заявил глава РАН

"Первым отделом" в СССР назывался отдел госбезопасности в научных учреждениях и на предприятиях, такой отдел был в каждой организации, имевшей отношение к секретной информации, в нем работали сотрудники КГБ.

"Сегодня, когда мы говорим о технологической независимости, о создании новых научных заделов, эта задача очень актуальна. И мы трепетно к ней относимся. Когда мы запускали программу фундаментальных и поисковых исследований для обороны и безопасности страны, мы обратили внимание, что многие НИИ не имели "первых отделов", не умели работать с документами ДСП (для служебного пользования - ред.), секретными документами. Сейчас этот механизм восстанавливается", - пояснил Красников