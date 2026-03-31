Нетаньяху заявил об отсутствии угроз существованию Израиля
22:01 31.03.2026
Нетаньяху заявил об отсутствии угроз существованию Израиля
Нетаньяху заявил об отсутствии угроз существованию Израиля - РИА Новости, 31.03.2026
Нетаньяху заявил об отсутствии угроз существованию Израиля
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник заявил, что Иран и поддерживаемые им силы на Ближнем Востоке больше не представляют угрозы существованию Израиля,... РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T22:01:00+03:00
2026-03-31T22:01:00+03:00
в мире, иран, израиль, ближний восток, биньямин нетаньяху, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, Ближний Восток, Биньямин Нетаньяху, Военная операция США и Израиля против Ирана
Нетаньяху заявил об отсутствии угроз существованию Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 31 мар - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник заявил, что Иран и поддерживаемые им силы на Ближнем Востоке больше не представляют угрозы существованию Израиля, но признал их способность атаковать еврейское государство.
По словам Нетаньяху, в ходе двух операций против Исламской республики израильские военные устранили "две экзистенциальные угрозы своему существованию" - возможность появления у Ирана ядерного оружия и угрозу, связанную с тысячами баллистических ракет.
"Мы сломили мощь... армий, которые окружали нас. Это правда, у них всё ещё есть остаточная способность угрожать нам, но они больше не могут угрожать нашему существованию, запуская десятки тысяч баллистических ракет, предназначенных для уничтожения израильских городов", - заявил премьер-министр в обращении к нации.
Нетаньяху также добавил, что израильская система ПРО показала себя как "лучшая в мире" за время военных конфликтов на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В миреИранИзраильБлижний ВостокБиньямин НетаньяхуВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
