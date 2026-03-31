https://ria.ru/20260331/narusheniya-2083912520.html
Психиатр рассказал, сколько россиян склонны к невротическим нарушениям
Значительная часть населения России - 78% - сегодня склонна к невротическим нарушениям, в том числе депрессиям и тревожным расстройствам, но все эти состояния... РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T04:07:00+03:00
общество
россия
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753059758_0:0:3171:1785_1920x0_80_0_0_fe5a6b4a70fb5056d1cd5a65b0c36361.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753059758_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_6353cc2c3cbd45e115ae46fb1662eb8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ВЛАДИВОСТОК, 31 мар - РИА Новости. Значительная часть населения России - 78% - сегодня склонна к невротическим нарушениям, в том числе депрессиям и тревожным расстройствам, но все эти состояния поддаются лечению, сообщил РИА Новости врач-психиатр, доцент, заведующий отделением клинической психологии и психотерапии Медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета Александр Сергиевич.
"К невротическим нарушениям склонна большая часть населения - 78%. Кульминация такого расстройства может проявиться обратимыми психогенными расстройствами, вызванными острым или хроническим стрессом - конфликты, перегрузки. Это проявляется эмоциональной нестабильностью: тревогой, раздражительностью, физическими симптомами: сердцебиением, головными болями. При своевременном лечении имеет благоприятный прогноз. Любой нормальный здоровый человек может их испытать. Это тревожные расстройства, депрессивные расстройства, неврастенические расстройства. Они полностью обратимы, если ими заниматься", - сказал врач.
Он отметил, что любую болезнь проще предупредить, чем лечить.
"И надо знать, что это лечится, - депрессивное или тревожное расстройство, а чаще всего сейчас встречается очень распространенная форма - тревожно-депрессивное расстройство", - отметил Сергиевич.
Врач рассказал, что невротические расстройства - в большей степени не психические нарушения, а физиологические проявления реакции вегетативной нервной системы на различные нагрузки, истощение и другие факторы. В том числе это может проявляться в виде панических атак.
По словам Сергиевича, если при невротических расстройствах не обращаться к врачу, они могут перейти в психотические расстройства. Это уже психическое нарушение, которое может быть и необратимым, добавил врач.