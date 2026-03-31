Рейтинг@Mail.ru
"АКМ-следж" наградили кубком чемпионата России по хоккею-следж 2026 года
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
18:04 31.03.2026
https://ria.ru/20260331/nagrada-2084079625.html
"АКМ-следж" наградили кубком чемпионата России по хоккею-следж 2026 года
пресс-релизы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1f/2084077532_74:22:2926:1626_1920x0_80_0_0_ff58660bf0b09be3b5a9da6741353072.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1f/2084077532_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_517a1cc7b3e4da8965e10b1c155f7f50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
"АКМ-следж" наградили кубком чемпионата России по хоккею-следж 2026 года

© Фото : Пресс-служба СХК "АКМ-следж""АКМ-следж" наградили кубком чемпионата России по хоккею-следж 2026 года
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 мар — пресс-служба СХК "АКМ-следж". 31 марта в Тульской области на РУТБ "Ока" в г. Алексин состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров чемпионата России по хоккею-следж 2025-2026 "Высшая лига".
Генеральным спонсором чемпионата России и официальным партнером Федерации ПОДА традиционно выступила Группа Компаний "Полипласт". Мероприятие организовано при поддержке Правительства Тульской области.
В финальном этапе чемпионата приняли участие 8 лучших команд России. За титул чемпиона в решающих матчах боролись "АКМ-следж" и "Югра". Победителем всероссийских соревнований стала команда "АКМ-следж". Тульский коллектив одержал три победы подряд над принципиальным соперником из Ханты-Мансийска в рамках чемпионата и завоевал титул двукратного чемпиона России. Это большое достижение для системы "Академия хоккея им. Б. П. Михайлова" и Тульской области в целом.
Председатель совета директоров ГК "Полипласт" Александр Зинурович Шамсутдинов поблагодарил Помощника Президента РФ, заместителя председателя Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Алексея Геннадьевича Дюмина за поддержку, поздравил команду и весь коллектив академии им. Б. П. Михайлова с победой:
"Подтвердить статус чемпиона России сложнее, чем завоевать его впервые. И наши ребята из "АКМ-следж" справились с этой задачей блестяще, во второй раз подняв трофей над головой, доказав, что упорство и труд непременно приводят к победе. Желаю команде здоровья, сил и всегда идти только вперед!".
К поздравлениям победителей присоединился двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира Борис Петрович Михайлов: "Вы мужественные люди, это очень сложный вид спорта, и вы делаете огромное доброе дело, выступая на чемпионате России и показывая отличный результат. Поздравляю с чемпионством и желаю еще больше побед", - заключил Борис Петрович.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала