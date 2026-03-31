"АКМ-следж" наградили кубком чемпионата России по хоккею-следж 2026 года

МОСКВА, 31 мар — пресс-служба СХК "АКМ-следж". 31 марта в Тульской области на РУТБ "Ока" в г. Алексин состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров чемпионата России по хоккею-следж 2025-2026 "Высшая лига".

Генеральным спонсором чемпионата России и официальным партнером Федерации ПОДА традиционно выступила Группа Компаний "Полипласт". Мероприятие организовано при поддержке Правительства Тульской области.

В финальном этапе чемпионата приняли участие 8 лучших команд России. За титул чемпиона в решающих матчах боролись "АКМ-следж" и "Югра". Победителем всероссийских соревнований стала команда "АКМ-следж". Тульский коллектив одержал три победы подряд над принципиальным соперником из Ханты-Мансийска в рамках чемпионата и завоевал титул двукратного чемпиона России. Это большое достижение для системы "Академия хоккея им. Б. П. Михайлова" и Тульской области в целом.

Председатель совета директоров ГК "Полипласт" Александр Зинурович Шамсутдинов поблагодарил Помощника Президента РФ, заместителя председателя Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Алексея Геннадьевича Дюмина за поддержку, поздравил команду и весь коллектив академии им. Б. П. Михайлова с победой:

"Подтвердить статус чемпиона России сложнее, чем завоевать его впервые. И наши ребята из "АКМ-следж" справились с этой задачей блестяще, во второй раз подняв трофей над головой, доказав, что упорство и труд непременно приводят к победе. Желаю команде здоровья, сил и всегда идти только вперед!".

К поздравлениям победителей присоединился двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира Борис Петрович Михайлов: "Вы мужественные люди, это очень сложный вид спорта, и вы делаете огромное доброе дело, выступая на чемпионате России и показывая отличный результат. Поздравляю с чемпионством и желаю еще больше побед", - заключил Борис Петрович.