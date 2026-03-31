Фонтаны в саду "Аквариум" промыли в Москве после зимы

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели промывку после зимы фонтанов в саду "Аквариум" в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В настоящее время в городе проходят масштабные промывки инженерных сооружений после осенне-зимнего периода, в общей сложности до конца апреля приведем в порядок более 2 тысяч объектов - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники. Сегодня провели промывку фонтанов в саду "Аквариум", который расположен на Большой Садовой улице и является любимым местом отдыха москвичей и гостей столицы", - рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что работы выполнила бригада коммунальных служб, была задействована поливомоечная машина.

"В ходе работ на поверхности фонтанов нанесли специальное моющее средство, после чего его смыли водой при помощи аппаратов высокого давления. Были тщательно очищены скульптуры, колоннада, парапеты и чаши фонтанов", - добавил он.