Власти Москвы напомнили девелоперам требования к градостроительным проектам

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Москомэкспертиза и Мосгосстройнадзор составили для девелоперов документ с актуальными требованиями к строительным проектам в городе, сообщила пресс-служба столичного градостроительного комплекса.

Одним из таких требований является проверка застройщиками безопасности их проектных решений.

"Документ направлен на формирование единых подходов к экспертизе проектной документации и повышению эффективности взаимодействия между участниками строительной отрасли. Учет указанных в письме положений позволит существенно снизить количество ошибок на стадии проектирования, ускорить прохождение проверок и повысить качество подготовки проектной документации", – приводятся слова главы Москомэкспертизы Ивана Щербакова в сообщении градкомплекса.

За экспертной оценкой можно обратиться либо в "Московскую государственную экспертизу", либо к частным компаниям. Однако проведение такой проверки обязательно, иначе застройщик не получит разрешение на строительство, подчеркнули в градкомплексе.

Кроме того, строительные проекты должны соответствовать городским стандартам качества, за чем следит Мосгосстройнадзор. Если девелоперы будут выполнять требования, то будут получать меньше отказов по выдаче разрешений и быстрее смогут выходить на площадки.

Также в документе содержатся правила о минимальных площадях для однокомнатных и двухкомнатных квартир – 28 и 44 квадратных метра соответственно. Еще застройщикам напомнили о том, что свидетельство об архитектурно-градостроительном решении должно быть получено до того, как проект отправят на экспертизу.

Помимо этого, в документе есть пункты, в которых перечисляются условия строительства рядом с метро, инженерными коммуникациями и особенности работы с техногенными грунтами. Также в письме говорится о правилах проектирования домов, учитывающих особенности образа жизни маломобильных граждан. Еще авторы напомнили о нормативах по формированию городской среды, а именно о требованиях к зарядной инфраструктуре для электромобилей.

Экономист Андрей Бархота, комментируя документ для застройщиков, отметил, что конкретные регламенты и требования помогут сократить сроки согласований проектов, снизить издержки и улучшить процесс планирования. "В строительной отрасли ключевое значение имеют сроки получения разрешительной документации. Чем понятнее и быстрее проходят эти процедуры, тем раньше застройщик может выйти на площадку и начать работы. Если процесс затягивается, это напрямую влияет на стоимость проектов — в том числе из-за строительной инфляции", – объяснил Бархота. Он также подчеркнул, что кроме скорости, эти разъяснения могут повлиять и на увеличение объемов строительства.

В свою очередь генеральный директор архитектурного бюро "Мастер’c План" Юлия Зубарик отметила, что документ пригодится не только опытным московским девелоперам, но и новым участникам, пришедшим на рынок из регионов. "Это очень важная помощь, можно сказать, шпаргалка, которая помогает заранее учесть требования и не возвращаться в экспертизу по нескольку раз, не тратя большое количество ресурсов", – сказала она. Кроме того, эксперт добавила, что постоянное совершенствование архитектурных приемов требует более точной детализации и проработки проектных решений, чтобы они корректно реализовывались на практике. В целом, письмо, по ее мнению, представляет рынку более понятные правила согласования и дает возможность более качественно подготовить проектную документацию.