Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:36 31.03.2026 (обновлено: 15:42 31.03.2026)
https://ria.ru/20260331/moskva-2083887122.html
Власти Москвы напомнили девелоперам требования к градостроительным проектам
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602761411_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_70b9e6098a1dc0d4611333738b0bf25f.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602761411_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_d6a49fd77f264d9edca66db32c170208.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Москомэкспертиза и Мосгосстройнадзор составили для девелоперов документ с актуальными требованиями к строительным проектам в городе, сообщила пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
Одним из таких требований является проверка застройщиками безопасности их проектных решений.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
"Документ направлен на формирование единых подходов к экспертизе проектной документации и повышению эффективности взаимодействия между участниками строительной отрасли. Учет указанных в письме положений позволит существенно снизить количество ошибок на стадии проектирования, ускорить прохождение проверок и повысить качество подготовки проектной документации", – приводятся слова главы Москомэкспертизы Ивана Щербакова в сообщении градкомплекса.
За экспертной оценкой можно обратиться либо в "Московскую государственную экспертизу", либо к частным компаниям. Однако проведение такой проверки обязательно, иначе застройщик не получит разрешение на строительство, подчеркнули в градкомплексе.
© Фото : Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительстваВласти Москвы напомнили девелоперам требования к градостроительным проектам
Власти Москвы напомнили девелоперам требования к градостроительным проектам - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© Фото : Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства
Кроме того, строительные проекты должны соответствовать городским стандартам качества, за чем следит Мосгосстройнадзор. Если девелоперы будут выполнять требования, то будут получать меньше отказов по выдаче разрешений и быстрее смогут выходить на площадки.
Проект жилого комплекса в районе Аэропорт в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Также в документе содержатся правила о минимальных площадях для однокомнатных и двухкомнатных квартир – 28 и 44 квадратных метра соответственно. Еще застройщикам напомнили о том, что свидетельство об архитектурно-градостроительном решении должно быть получено до того, как проект отправят на экспертизу.
Помимо этого, в документе есть пункты, в которых перечисляются условия строительства рядом с метро, инженерными коммуникациями и особенности работы с техногенными грунтами. Также в письме говорится о правилах проектирования домов, учитывающих особенности образа жизни маломобильных граждан. Еще авторы напомнили о нормативах по формированию городской среды, а именно о требованиях к зарядной инфраструктуре для электромобилей.
Экономист Андрей Бархота, комментируя документ для застройщиков, отметил, что конкретные регламенты и требования помогут сократить сроки согласований проектов, снизить издержки и улучшить процесс планирования. "В строительной отрасли ключевое значение имеют сроки получения разрешительной документации. Чем понятнее и быстрее проходят эти процедуры, тем раньше застройщик может выйти на площадку и начать работы. Если процесс затягивается, это напрямую влияет на стоимость проектов — в том числе из-за строительной инфляции", – объяснил Бархота. Он также подчеркнул, что кроме скорости, эти разъяснения могут повлиять и на увеличение объемов строительства.
В свою очередь генеральный директор архитектурного бюро "Мастер’c План" Юлия Зубарик отметила, что документ пригодится не только опытным московским девелоперам, но и новым участникам, пришедшим на рынок из регионов. "Это очень важная помощь, можно сказать, шпаргалка, которая помогает заранее учесть требования и не возвращаться в экспертизу по нескольку раз, не тратя большое количество ресурсов", – сказала она. Кроме того, эксперт добавила, что постоянное совершенствование архитектурных приемов требует более точной детализации и проработки проектных решений, чтобы они корректно реализовывались на практике. В целом, письмо, по ее мнению, представляет рынку более понятные правила согласования и дает возможность более качественно подготовить проектную документацию.
Ранее заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов отметил, что Москва осознанно и планомерно создает продуманную городскую среду. По его словам, рост средней площади квартиры в Москве напрямую связан с тем, что в городе ужесточили контроль за исполнением федеральных требований по минимальной площади квартир.
Бизнес-центр у станции МЦК Верхние Котлы в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Градостроительный комплекс МосквыМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала