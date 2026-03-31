Квартировладельцев предупредили о мошенничестве под видом служб ЖКХ

По словам специалистов, мошенники тщательно подстраиваются под сезонную повестку. С конца февраля – начала марта набирают популярность схемы с "плановой поверкой приборов учета". Граждан принудительно включают в групповые чаты, где имитируется активное обсуждение тарифов и дат обхода квартир.

"В таких группах имитируется бурная активность: "участники" передают друг другу коды, обсуждают тарифы, а затем к диалогу принудительно подключают реального пользователя. Ему угрожают финансовыми санкциями — переводом на общедомовой тариф, лишением льгот или начислением платежей с повышенным коэффициентом, если он немедленно не подтвердит данные и не пришлет код из СМС”, — предупредил Новиков.

УК никогда не добавляют жителей в чаты принудительно, не уточняют информацию через мессенджеры и не требуют присылать коды из СМС, напомнил он. Если вас включили в подозрительный чат, лучше немедленно выйти из него и заблокировать. Достоверную информацию о тарифах, льготах и поверке счетчиков можно получить только на официальных порталах Госуслуг, в личных кабинетах на сайтах УК или при личном визите в офис.