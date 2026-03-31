Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 31.03.2026
https://ria.ru/20260331/moshennichestvo-2083894856.html
Квартировладельцев предупредили о мошенничестве под видом служб ЖКХ
Квартировладельцев предупредили о мошенничестве под видом служб ЖКХ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2078946103_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_a8c47739581f70636c4f9a0192d29bb6.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2078946103_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_9e8cae6669362daaa0d2866b372708de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Квартировладельцев предупредили о мошенничестве под видом служб ЖКХ

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкКлюч от квартиры
Ключ от квартиры - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Ключ от квартиры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Злоумышленники активизировались в преддверии сезона поверки счетчиков и роста тарифов ЖКХ. Они создают поддельные чаты в мессенджерах, где под видом соседей и сотрудников УК выманивают у граждан коды из СМС и личные данные, рассказал агентству “Прайм” Никита Новиков, эксперт по кибербезопасности Angara Security.
По словам специалистов, мошенники тщательно подстраиваются под сезонную повестку. С конца февраля – начала марта набирают популярность схемы с "плановой поверкой приборов учета". Граждан принудительно включают в групповые чаты, где имитируется активное обсуждение тарифов и дат обхода квартир.
"В таких группах имитируется бурная активность: "участники" передают друг другу коды, обсуждают тарифы, а затем к диалогу принудительно подключают реального пользователя. Ему угрожают финансовыми санкциями — переводом на общедомовой тариф, лишением льгот или начислением платежей с повышенным коэффициентом, если он немедленно не подтвердит данные и не пришлет код из СМС”, — предупредил Новиков.

УК никогда не добавляют жителей в чаты принудительно, не уточняют информацию через мессенджеры и не требуют присылать коды из СМС, напомнил он. Если вас включили в подозрительный чат, лучше немедленно выйти из него и заблокировать. Достоверную информацию о тарифах, льготах и поверке счетчиков можно получить только на официальных порталах Госуслуг, в личных кабинетах на сайтах УК или при личном визите в офис.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала