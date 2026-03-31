КИШИНЕВ, 31 мар — РИА Новости. Глава молдавского координационного комитета "Победа" Алексей Петрович обвинил мэрию Кишинева в продвижении нацистской символики.
В Кишиневе в минувшую пятницу состоялось официальное открытие отреставрированного Кладбища румынских героев, на плитах которого указан период 1941–1944 годов, время, когда Румыния была союзницей нацистской Германии и оккупировала территорию Молдавии. В церемонии открытия участвовали делегации из Бухареста и представители местной администрации.
"Если до 27 марта городские власти... утверждали, что открывают "Кладбище героев", то уже после открытия выяснилось, что... открыли всего-навсего "Триумфальный вход" на кладбище. Вся эта помпезность была нужна лишь для одной единственной цели - легализации нацистской символики в городском пейзаже", - написал Петрович.
Он подчеркнул, что проведенное мероприятие преследовало цель героизации сторонников режима румынского диктатора Иона Антонеску, который был союзником Адольфа Гитлера. По словам Петровича, территория кладбища остается заброшенным пустырем, а на фасаде объекта теперь размещены изображения нацистских орлов.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.