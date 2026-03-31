Мобильные медкомплексы Подмосковья совершили почти 2,2 тысячи выездов

"В ходе таких выездов пациенты могут получить консультацию специалистов, в том числе узкопрофильных, а также пройти первый этап диспансеризации, рентгенологическое или флюорографическое и другие исследования. С начала этого года было совершено почти 2,2 тысячи таких выездов, в ходе которых медицинскую помощь получили более 50 тысяч человек", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.