В России будут маркировать антиутопию Брэдбери - РИА Новости, 31.03.2026
05:28 31.03.2026
В России будут маркировать антиутопию Брэдбери
В России будут маркировать антиутопию Брэдбери
Один из переводов романа-антиутопии Рэя Брэдбери "451 градус по Фаренгейту" будут маркировать в России согласно закону против пропаганды наркотиков, следует из... РИА Новости, 31.03.2026
общество
россия
виктор пелевин
сергей лукьяненко
стивен кинг
российские космические системы
эксмо
Общество, Россия, Виктор Пелевин, Сергей Лукьяненко, Стивен Кинг, Российские космические системы, Эксмо
РИА Новости: в РФ будут маркировать книгу Брэдбери "451 градус по Фаренгейту"

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Один из переводов романа-антиутопии Рэя Брэдбери "451 градус по Фаренгейту" будут маркировать в России согласно закону против пропаганды наркотиков, следует из Отраслевого перечня, с которым ознакомилось РИА Новости.
С 1 марта вступили в силу изменения, внесенные в федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах", который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков. На сайте Российского книжного союза (РКС) был опубликован отраслевой перечень книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих специальной маркировке. Он был создан издателями для саморегулирования отрасли, чтобы минимизировать риски применения штрафов и выработать единую правоприменительную практику.
Виктор Цой - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Издатели будут маркировать книги о Викторе Цое, Nirvana и The Beatles
30 марта, 05:52
В перечне оказались не только современные произведения, среди которых книги российских писателей Виктора Пелевина и Сергея Лукьяненко, а также Стивена Кинга, Чака Паланика и Харуки Мураками. Как пояснила РИА Новости председатель Комитета Российского книжного союза (РКС) по электронным ресурсам и цифровой трансформации книжного рынка Елена Бейлина, переводы классической литературы, которые были выполнены и опубликованы после 1 августа 1990 года, подпадают под действие закона. При этом старые переводы, осуществленные до указанной даты, маркировке не подлежат.
Перевод романа Брэдбери, оказавшийся в отраслевом перечне, был выполнен Виталием Бабенко в 2025 году, и в том же году выпущен издательством "Эксмо". При этом издательство выпускало этот роман американского фантаста также в других переводах и вариантах оформления.
Ранее Минцифры России утвердило порядок маркировки произведений художественной литературы, содержащих "оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла" наркотических и психотропных веществ. Согласно правилам, изложенным в приказе ведомства, маркировка предусматривает предупреждающий знак совместно с текстовым сообщением на обложке издания. Для книг, изданных до 1 сентября 2025 года, допускается оповещение о наличии запрещенной информации специальной наклейкой. Кроме того, упоминание наркотических средств или психотропных веществ в книгах возможно только для аудитории 18+, что также должно быть отражено в маркировке.
Вместе с тем Минцифры России утвердило перечень литературных произведений, подлежащей маркировке, без указания конкретных названий и авторов: в перечне отмечено, что маркировке подлежат произведения литературы, обнародованные с 1 августа 1990 года и содержащие "оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла" информацию о наркотических средствах и психотропных веществах.
В России будут маркировать книги Ремарка, Сартра и Стейнбека
В России будут маркировать книги Ремарка, Сартра и Стейнбека
23 марта, 05:47
 
