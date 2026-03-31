Жительницы Махачкалы рассказали, как их дома затопило за 10 минут - РИА Новости, 31.03.2026
04:23 31.03.2026
https://ria.ru/20260331/makhachkala-2083913405.html
Жительницы Махачкалы рассказали, как их дома затопило за 10 минут
Жительницы Махачкалы рассказали, как их дома затопило за 10 минут - РИА Новости, 31.03.2026
Жительницы Махачкалы рассказали, как их дома затопило за 10 минут
Жительница Махачкалы Урузмат Гасанова рассказала РИА Новости, как во время ливней ее дом затопило за 10 минут, по ее словам, в жилище повреждены стены,... РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T04:23:00+03:00
2026-03-31T04:23:00+03:00
махачкала
республика дагестан
происшествия, махачкала, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан
Жительницы Махачкалы рассказали, как их дома затопило за 10 минут

РИА Новости: дома в Махачкале во время ливней затопило за 10 минут

МАХАЧКАЛА, 31 мар - РИА Новости. Жительница Махачкалы Урузмат Гасанова рассказала РИА Новости, как во время ливней ее дом затопило за 10 минут, по ее словам, в жилище повреждены стены, деревянная лестница, мебель и межкомнатные двери.
“Буквально в течение 10 минут такие потоки пошли, что уже и всю улицу залило, и тротуары, и дорогу, и стала поступать вода во дворы, в дома частные, вся вода затопила дом высотой на два метра. И полы пострадали, и стены пострадали, и лестница деревянная, и двери в комнатах, и мебель, кровати детские. Всё имущество, которое было в доме, оно уже в непригодном состоянии”, - рассказала Гасанова.
Семья, как и многие в этом частном секторе на окраине Махачкалы, из-за отсутствия света приобрела генератор, чтобы выкачивать воду.
“Физически мы не успеваем, рук не хватает, что даже пришлось коллег попросить, чтобы поддержали, помогли”, - поделилась женщина.
Жительница дома на соседней улице также рассказала РИА Новости, что цокольный этаж ее дома высотой около трех метров полностью затопило за 10 минут: там было много ценных вещей, но все они повреждены. По ее словам, вода едва не поднялась на жилой этаж. Она призналась, что никогда не сталкивалась с таким потопом.
“Мы здесь 17 лет живем, воды никогда здесь не было. Впервые такое. Какие бы ливни не были, вся вода уходила. В один год шесть месяцев дожди не прекращались, и то такого затопления не было”, - отметила собеседница агентства.
В Дагестане в выходные из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В понедельник в пяти городах, в том числе в Махачкале, и трех районах республики был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
