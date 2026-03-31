Жительницы Махачкалы рассказали, как их дома затопило за 10 минут

МАХАЧКАЛА, 31 мар - РИА Новости. Жительница Махачкалы Урузмат Гасанова рассказала РИА Новости, как во время ливней ее дом затопило за 10 минут, по ее словам, в жилище повреждены стены, деревянная лестница, мебель и межкомнатные двери.

“Буквально в течение 10 минут такие потоки пошли, что уже и всю улицу залило, и тротуары, и дорогу, и стала поступать вода во дворы, в дома частные, вся вода затопила дом высотой на два метра. И полы пострадали, и стены пострадали, и лестница деревянная, и двери в комнатах, и мебель, кровати детские. Всё имущество, которое было в доме, оно уже в непригодном состоянии”, - рассказала Гасанова.

Семья, как и многие в этом частном секторе на окраине Махачкалы , из-за отсутствия света приобрела генератор, чтобы выкачивать воду.

“Физически мы не успеваем, рук не хватает, что даже пришлось коллег попросить, чтобы поддержали, помогли”, - поделилась женщина.

Жительница дома на соседней улице также рассказала РИА Новости, что цокольный этаж ее дома высотой около трех метров полностью затопило за 10 минут: там было много ценных вещей, но все они повреждены. По ее словам, вода едва не поднялась на жилой этаж. Она призналась, что никогда не сталкивалась с таким потопом.

“Мы здесь 17 лет живем, воды никогда здесь не было. Впервые такое. Какие бы ливни не были, вся вода уходила. В один год шесть месяцев дожди не прекращались, и то такого затопления не было”, - отметила собеседница агентства.