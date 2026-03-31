Ликсутов: столичные компании покажут продукцию на выставке в Казахстане

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Правительство Москвы покажет решения столичных предприятий с экспортным потенциалом на выставке по машиностроению и металлообработке в Казахстане, заявил заместитель московского мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что город развивает сотрудничество с дружественными странами по поручению столичного мэра Сергея Собянина.

"Казахстан – один из ключевых партнеров столицы. 1–3 апреля в Астане стартует Международная выставка по машиностроению и металлообработке Kazakhstan Machinery Fair. На коллективном стенде Made in Moscow свои разработки представят пять ведущих экспортно ориентированных предприятий Москвы", – отметил Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.

Столичные компании покажут свои технологические решения. Сама экспозиция поможет предприятиям найти потенциальных зарубежных партнеров, а гостям выставки – ознакомиться с инновациями отрасли.

"Свои разработки представят: крупнейший лифтостроительный завод России, разработчик крупногабаритных модулей для строительства, производитель средств радиационного контроля, а также поставщики решений для металлообработки. Затраты на логистику экспонатов, застройку стенда и организацию встреч на полях выставки берет на себя центр “Моспром”", – отметил министр столичного правительства, руководитель московского ДИПП Анатолий Гарбузов.

Он подчеркнул, что в 2026 году планируются 25 международных мероприятий для столичных экспортеров.

Так, на стенде московского правительства покажут пассажирский лифт, который выпускает Щербинский лифтостроительный завод. Свои разработки продемонстрирует АО "СНИИП", а также Всероссийский научно-исследовательский инструментальный институт АО "ВНИИИНСТРУМЕНТ". Покажут свои изделия и представители ОЭЗ "Технополис Москва" – компании "Микробор" и "Комбинат Инновационных Технологий – МонАрх".

Столичным экспортно ориентированным компаниям помогает государство в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Предприятиям доступны меры различной поддержки. Например, в рамках нацпроекта действует цифровая платформа "Мой экспорт". На ней у бизнесменов есть возможность бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику и многое другое.