Стало известно, почему россияне допускают технические просрочки по кредитам

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россияне чаще всего допускают технические просрочки из-за сбоя перевода или "забывчивости", рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

"Техническая просрочка - это не внесение платежа в срок один-два дня после указанного в договоре. Однако мы понимаем, что подобная просрочка имеет место быть, но в 90% случаях причиной является сбой перевода или забывчивость клиента", - рассказали там.

Отмечается, что финансовые сложности занимают минимальную долю в разрезе технической просрочки, поскольку для решения финансовых проблем клиенту требуется минимум один-три месяца, а не один-два дня.