Суд по делу арестованных в Австралии россиян перенесли на 13 апреля
10:17 31.03.2026 (обновлено: 10:18 31.03.2026)
Суд по делу арестованных в Австралии россиян перенесли на 13 апреля
Суд по делу арестованных в Австралии россиян перенесли на 13 апреля
Судебное слушание по делу арестованных в Австралии по подозрению в шпионаже россиян Игоря и Киры Королёвых перенесено с 31 марта на 13 апреля, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Австралии.
Слушание по делу арестованных в Австралии Королевых перенесли на 13 апреля

Государственный флаг Австралии. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Судебное слушание по делу арестованных в Австралии по подозрению в шпионаже россиян Игоря и Киры Королёвых перенесено с 31 марта на 13 апреля, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Австралии.
Предыдущее судебное слушание по делу россиян Королевых состоялось 20 февраля. Обвинения супругам в ходе заседания предъявлены не были.
"Заседание перенесли на 13 апреля. Контакты с супругами Кирой и Игорем Королёвыми поддерживаем",- сообщили в диппредставительстве.
В июле 2024 года полиция Австралии арестовала супружескую пару с российскими паспортами по подозрению в якобы шпионаже в пользу России. По версии следствия, Кира Королева, состоявшая в австралийских вооруженных силах, использовала отпуск якобы для "тайной поездки" в Россию и, находясь там, попросила мужа, Игоря Королева, который остался в Австралии, войти в ее официальный рабочий аккаунт и переслать некую информацию.
Ранее посольство России в Австралии заявляло РИА Новости, что распространение информации об аресте граждан РФ в Австралии по обвинению в попытке шпионажа делается ради новой волны антироссийской паранойи.
Генконсул в Сиднее добилась встречи с арестованной россиянкой Королевой
13 марта, 12:33
 
