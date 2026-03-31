Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:27 31.03.2026
https://ria.ru/20260331/khruschev-2083985811.html
История старшего сына Никиты Хрущева, пропавшего без вести во время войны
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003680441_0:0:2527:1422_1920x0_80_0_0_c9dfdbaaa786bee7163ce50cf9747368.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003680441_0:0:2527:1896_1920x0_80_0_0_07d434e224446fbbd1ccb9774374ee2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПервый секретарь ЦК КПСС, председатель Совета Министров СССР Никита Хрущев
Первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совета Министров СССР Никита Хрущев
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Вадим Минеев. Великая Отечественная оставила после себя много загадок о том, как сложились судьбы людей, принимавших в ней участие. Одна из них связана со старшим сыном будущего генсека Никиты Сергеевича, Леонидом Хрущевым.
Что же с ним случилось?

Дважды женат уже к 18

Первый раз Никита Хрущев женился на Ефросинье Писаревой еще до революции. В 1916 году у них родилась дочь Юлия, а в 1917-м — сын Леонид. Однако счастье оказалось недолговечным: в 1920 году Ефросинья умерла от тифа, оставив мужа с двумя маленькими детьми на руках.
Дочь Юлия выросла, вышла замуж за директора Киевской оперы Виктора Гонтарева. Ушла из жизни в 1981-м.
А вот судьба Леонида оказалась куда более драматичной. К 18 годам он успел побывать уже дважды женатым. Первой женой была Роза Трейвас, но с ней Леонид расстался быстро — под давлением отца. В браке со второй женой Эсфирью Наумовной Этингер у 17-летнего Леонида Хрущева родился сын.
Как и другой наследник, Василий Сталин, Леонид стал летчиком. Они были чем-то похожи друг на друга: оба с ранних лет отличались хулиганским характером, имели проблемы с дисциплиной, любили дерзкие выходки.

Случайный убийца

Боевое крещение Леонид Хрущев получил еще во время советско-финской войны. Он совершил более 30 боевых вылетов, летал на самолете Ар-2, участвовал в бомбардировках линии Маннергейма.
В Великой Отечественной он принимал участие с первых дней. В конце июля 1941 года его бомбардировщик был подбит, но он все же сумел приземлиться на советском аэродроме. Правда, при посадке он сильно повредил ногу и несколько месяцев лечился в госпитале.
© РИА Новости / Марк Редькин | Перейти в медиабанкСоветские штурмовики Ил-2 567-го штурмового авиаполка 197-й штурмовой авиадивизии 16-й воздушной армии в небе над Берлином
Советские штурмовики Ил-2 567-го штурмового авиаполка 197-й штурмовой авиадивизии 16-й воздушной армии в небе над Берлином
Спустя некоторое время он вернулся на фронт — в составе 18-го гвардейского истребительного авиационного полка.
Одиннадцатого марта 1943 года 25-летний лейтенант Леонид Хрущев не вернулся с боевого задания.

О чем Хрущев "умолял" Сталина

Со слов пилота Ивана Жука, Хрущев не был подбит в бою, а, скорее всего, не справился с управлением. Однако Жук не видел момента катастрофы и писал в рапорте, что самолет Хрущева исчез из его поля зрения после крутого виража.
Были организованы поиски его самолета с воздуха, но никаких результатов не было. Допросы возвращавшихся из немецкого плена советских солдат также не дали новой информации.
С 1945 года Леонид Хрущев считался в СССР пропавшим без вести.
В 90-е появилась иная версия исчезновения Хрущева. Согласно ей, летчик якобы дезертировал и перелетел за линию фронта к немцам, сдавшись в плен. Там он якобы начал активно сотрудничать с врагом, и узнавший об этом Сталин потребовал любыми путями доставить Леонида в Москву.
Спецгруппой Хрущев был захвачен и вывезен обратно через линию фронта. В столице он предстал перед трибуналом и был расстрелян за измену, несмотря на заступничество отца.
Популяризатором этой версии стал бывший сотрудник КГБ Вадим Удилов, после выхода на пенсию занявшийся публицистикой.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ЦК ВКП (б) Иосиф Сталин (слева) и член ЦК Никита Хрущев в президиуме Х съезде комсомола
Генеральный секретарь ЦК ВКП (б) Иосиф Сталин (слева) и член ЦК Никита Хрущев в президиуме Х съезде комсомола
А генерал КГБ в отставке Михаил Докучаев в 90-е утверждал: якобы Хрущев умолял Сталина простить Леонида.
Впрочем, версия о предательстве не выдерживает критики. Историки обращают внимание на множество нестыковок. Главная — гитлеровская пропаганда наверняка бы раструбила о пленении сына видного члена политбюро, как это произошло с Яковом Джугашвили.
Скорее всего, Леонид Хрущев действительно погиб в бою 11 марта 1943 года.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала