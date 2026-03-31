История старшего сына Никиты Хрущева, пропавшего без вести во время войны

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Вадим Минеев. Великая Отечественная оставила после себя много загадок о том, как сложились судьбы людей, принимавших в ней участие. Одна из них связана со старшим сыном будущего генсека Никиты Сергеевича, Леонидом Хрущевым.

Что же с ним случилось?

Дважды женат уже к 18

Первый раз Никита Хрущев женился на Ефросинье Писаревой еще до революции. В 1916 году у них родилась дочь Юлия, а в 1917-м — сын Леонид. Однако счастье оказалось недолговечным: в 1920 году Ефросинья умерла от тифа, оставив мужа с двумя маленькими детьми на руках.

Дочь Юлия выросла, вышла замуж за директора Киевской оперы Виктора Гонтарева. Ушла из жизни в 1981-м.

А вот судьба Леонида оказалась куда более драматичной. К 18 годам он успел побывать уже дважды женатым. Первой женой была Роза Трейвас, но с ней Леонид расстался быстро — под давлением отца. В браке со второй женой Эсфирью Наумовной Этингер у 17-летнего Леонида Хрущева родился сын.

Как и другой наследник, Василий Сталин, Леонид стал летчиком. Они были чем-то похожи друг на друга: оба с ранних лет отличались хулиганским характером, имели проблемы с дисциплиной, любили дерзкие выходки.

Случайный убийца

Боевое крещение Леонид Хрущев получил еще во время советско-финской войны. Он совершил более 30 боевых вылетов, летал на самолете Ар-2, участвовал в бомбардировках линии Маннергейма.

В Великой Отечественной он принимал участие с первых дней. В конце июля 1941 года его бомбардировщик был подбит, но он все же сумел приземлиться на советском аэродроме. Правда, при посадке он сильно повредил ногу и несколько месяцев лечился в госпитале.

Спустя некоторое время он вернулся на фронт — в составе 18-го гвардейского истребительного авиационного полка.

Одиннадцатого марта 1943 года 25-летний лейтенант Леонид Хрущев не вернулся с боевого задания.

О чем Хрущев "умолял" Сталина

Со слов пилота Ивана Жука, Хрущев не был подбит в бою, а, скорее всего, не справился с управлением. Однако Жук не видел момента катастрофы и писал в рапорте, что самолет Хрущева исчез из его поля зрения после крутого виража.

Были организованы поиски его самолета с воздуха, но никаких результатов не было. Допросы возвращавшихся из немецкого плена советских солдат также не дали новой информации.

С 1945 года Леонид Хрущев считался в СССР пропавшим без вести.

В 90-е появилась иная версия исчезновения Хрущева. Согласно ей, летчик якобы дезертировал и перелетел за линию фронта к немцам, сдавшись в плен. Там он якобы начал активно сотрудничать с врагом, и узнавший об этом Сталин потребовал любыми путями доставить Леонида в Москву.

Спецгруппой Хрущев был захвачен и вывезен обратно через линию фронта. В столице он предстал перед трибуналом и был расстрелян за измену, несмотря на заступничество отца.

Популяризатором этой версии стал бывший сотрудник КГБ Вадим Удилов, после выхода на пенсию занявшийся публицистикой.

А генерал КГБ в отставке Михаил Докучаев в 90-е утверждал : якобы Хрущев умолял Сталина простить Леонида.

Впрочем, версия о предательстве не выдерживает критики. Историки обращают внимание на множество нестыковок. Главная — гитлеровская пропаганда наверняка бы раструбила о пленении сына видного члена политбюро, как это произошло с Яковом Джугашвили.