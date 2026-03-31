МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление прибывшей в Киев главы евродипломатии Каи Каллас о поддержке Украины, а также о привлечении России к ответственности за якобы совершенные преступления.
"Прокси-война против России полностью провалилась. Полтора миллиона украинцев погибло, а вы тут все настаиваете на еще большем количестве жертв. Вас всех следует арестовать за преступления против человечности", — негодует @gs5139668.
"Кая Каллас приехала, чтобы поддержать коррупцию и беззаконие на Украине", — подчеркнул @WendenGall.
"Как же вы туда попали, если Россия наносит удары по мирному населению, и на Украине так опасно?" — съязвил @GabeZZOZZ.
"Провальный проект и потраченные впустую деньги налогоплательщиков на вашу глупую фантазию о победе над Россией", — отметил @realestmilky.
"Вы взяли с собой достаточно денег для этого предателя Зеленского?" — задался вопросом @Marcelh1303.
"Вся брюссельская мафия должна просто переехать на Украину", — резюмировал @Pamy55600441.
Предполагается, что визит глав МИД приурочен к событиям в Буче в 2022 году и эта тема будет одним из предметов обсуждения. Кроме того, как выяснил корреспондент РИА Новости, встречу на 50 человек с 31 марта по 3 апреля готовит американское посольство в Киеве, причем оговаривается, что конференц-зал должен находиться на подземном уровне, "чтобы мероприятие могло продолжаться во время воздушной тревоги".
В апреле 2022 года Киев опубликовал фото- и видеоматериалы якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в городе Буча в Киевской области. Российское Минобороны назвало это очередной провокацией украинского режима. Как подчеркнули в военном ведомстве, пока город находился под контролем России, ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Москва категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями.