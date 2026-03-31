Рейтинг@Mail.ru
"Полностью провалилась". Дерзкое заявление Каллас о России возмутило Запад - РИА Новости, 31.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:19 31.03.2026 (обновлено: 14:26 31.03.2026)
"Полностью провалилась". Дерзкое заявление Каллас о России возмутило Запад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022226298_42:35:2275:1291_1920x0_80_0_0_de3d93b2a872bbaecc16e991a96f83a7.jpg
https://ria.ru/20260328/vengriya-2083307910.html
https://ria.ru/20260329/dmitriev-2083572096.html
https://ria.ru/20260331/tramp-2083982313.html
https://ria.ru/20260331/rossiya-2083959510.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022226298_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_50d5a7933bc5c834e18ed49a9ab75539.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Полностью провалилась". Дерзкое заявление Каллас о России возмутило Запад

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление прибывшей в Киев главы евродипломатии Каи Каллас о поддержке Украины, а также о привлечении России к ответственности за якобы совершенные преступления.
"Прокси-война против России полностью провалилась. Полтора миллиона украинцев погибло, а вы тут все настаиваете на еще большем количестве жертв. Вас всех следует арестовать за преступления против человечности", — негодует @gs5139668.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
Двойной удар. Над Евросоюзом нависла смертельная угроза
28 марта, 08:00
"Кая Каллас приехала, чтобы поддержать коррупцию и беззаконие на Украине", — подчеркнул @WendenGall.
"Как же вы туда попали, если Россия наносит удары по мирному населению, и на Украине так опасно?" — съязвил @GabeZZOZZ.
"Провальный проект и потраченные впустую деньги налогоплательщиков на вашу глупую фантазию о победе над Россией", — отметил @realestmilky.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
Дмитриев высмеял Каллас после спора о давлении на Россию
29 марта, 07:48
"Вы взяли с собой достаточно денег для этого предателя Зеленского?" — задался вопросом @Marcelh1303.
"Вся брюссельская мафия должна просто переехать на Украину", — резюмировал @Pamy55600441.
Президент США Дональд Трамп общается с представителями СМИ перед вылетом из Уэст-Палм-Бич, Флорида - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
"Не роняя имидж США". СМИ раскрыли, что задумал Трамп в отношении Украины
Вчера, 12:28
Каллас прибыла в Киев во вторник для участия во встрече глав МИД стран ЕС. Накануне газета Politico сообщила, что только половина европейских министров иностранных дел готовы присутствовать на данном мероприятии.
Предполагается, что визит глав МИД приурочен к событиям в Буче в 2022 году и эта тема будет одним из предметов обсуждения. Кроме того, как выяснил корреспондент РИА Новости, встречу на 50 человек с 31 марта по 3 апреля готовит американское посольство в Киеве, причем оговаривается, что конференц-зал должен находиться на подземном уровне, "чтобы мероприятие могло продолжаться во время воздушной тревоги".
В апреле 2022 года Киев опубликовал фото- и видеоматериалы якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в городе Буча в Киевской области. Российское Минобороны назвало это очередной провокацией украинского режима. Как подчеркнули в военном ведомстве, пока город находился под контролем России, ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Москва категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
В Европе выступили с неожиданным призывом в отношении России
Вчера, 11:00
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала