"Полностью провалилась". Дерзкое заявление Каллас о России возмутило Запад

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Пользователи Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление прибывшей в Киев главы евродипломатии Каи Каллас о поддержке Украины, а также о привлечении России к ответственности за якобы совершенные преступления.

"Прокси-война против России полностью провалилась. Полтора миллиона украинцев погибло, а вы тут все настаиваете на еще большем количестве жертв. Вас всех следует арестовать за преступления против человечности", — негодует @gs5139668.

Кая Каллас приехала, чтобы поддержать коррупцию и беззаконие на Украине", — подчеркнул @WendenGall.

"Как же вы туда попали, если Россия наносит удары по мирному населению, и на Украине так опасно?" — съязвил @GabeZZOZZ.

"Провальный проект и потраченные впустую деньги налогоплательщиков на вашу глупую фантазию о победе над Россией", — отметил @realestmilky.

"Вы взяли с собой достаточно денег для этого предателя Зеленского?" — задался вопросом @Marcelh1303.

"Вся брюссельская мафия должна просто переехать на Украину", — резюмировал @Pamy55600441.

Каллас прибыла в Киев во вторник для участия во встрече глав МИД стран ЕС . Накануне газета Politico сообщила, что только половина европейских министров иностранных дел готовы присутствовать на данном мероприятии.

Предполагается, что визит глав МИД приурочен к событиям в Буче в 2022 году и эта тема будет одним из предметов обсуждения. Кроме того, как выяснил корреспондент РИА Новости, встречу на 50 человек с 31 марта по 3 апреля готовит американское посольство в Киеве, причем оговаривается, что конференц-зал должен находиться на подземном уровне, "чтобы мероприятие могло продолжаться во время воздушной тревоги".